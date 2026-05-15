La CISA a inscrit CVE-2026-20182 dans son catalogue KEV, avec une échéance fixée au 17 mai 2026 pour les agences fédérales civiles. Trois jours ouvrés pour identifier les contrôleurs vulnérables, prévoir une fenêtre de maintenance, sauvegarder le fichier admin-tech, puis migrer vers une version corrigée. Cisco ne propose aucun palliatif. Les administrateurs doivent donc migrer vers une branche corrigée. Cisco a livré le correctif dans les versions 20.9.9.1, 20.12.7.1, 20.15.5.2, 20.18.2.2 et 26.1.1.1. Le constructeur a également déployé la version 20.15.506 sur ses propres déploiements cloud, sans intervention client.

Rapid7 a publié le jour même un module Metasploit, cisco_sdwan_vhub_auth_bypass. Le module crée une paire de clés RSA, contourne l'authentification vdaemon, écrit la clé publique dans le fichier authorized_keys du compte vmanage-admin, puis rend la main à l'opérateur. Stephen Fewer en démontre l'usage contre une version 20.12.6.1, dernière mineure disponible de cette branche au moment de la recherche. Tout groupe opportuniste dispose désormais d'un outil prêt à l'emploi. Talos a recensé dix autres clusters, distincts d'UAT-8616, qui exploitent depuis mars la chaîne CVE-2026-20133, CVE-2026-20128 et CVE-2026-20122, après publication par ZeroZenX Labs d'un proof-of-concept sur une autre faille.

Pour vérifier une compromission, Cisco recommande d'examiner /var/log/auth.log à la recherche d'entrées « Accepted publickey for vmanage-admin » depuis des IP inconnues. Les administrateurs doivent aussi inspecter la sortie des commandes show control connections detail ou show control connections-history detail. Une session au statut state:up avec un compteur challenge-ack à zéro signale un pair non authentifié. Désormais, chaque pair listé dans la fabric doit être recoupé manuellement avec l'inventaire des IP autorisées et les fenêtres de maintenance documentées.

Jonah Burgess, chercheur senior chez Rapid7, rappelle qu'un seul contrôleur compromis fait basculer l'overlay entier. Les architectures SD-WAN concurrentes reposent sur la même centralisation. Mais selon Rapid7 et Cisco, aucun contrôleur interne au réseau d'entreprise n'a de raison technique d'exposer le port UDP 12346 à l'Internet public.

En attendant, et pour écarter tout soupçon et risque, si vous êtes DSI, à vos commandes.