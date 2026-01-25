Le fournisseur de semi-conducteurs et de télécommunication Broadcom a publié vendredi une mise à jour de son avis de sécurité du 18 juin 2024. L'entreprise confirme que la CVE-2024-37079 fait l'objet d'attaques concrètes. Cette vulnérabilité touche VMware vCenter Server et obtient un score de 9,8 sur 10 sur l'échelle CVSS. Un attaquant qui accède au réseau vCenter peut envoyer des paquets spécialement conçus pour exécuter du code à distance sur le serveur. La faille se situe dans l'implémentation du protocole DCERPC que vCenter utilise pour permettre à un logiciel d'exécuter des procédures sur un système distant via le réseau.

Le même jour, l'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures a ajouté cette faille à son catalogue KEV. Les agences fédérales américaines ont jusqu'au 13 février pour déployer le correctif. Broadcom avait pourtant publié ce correctif il y a plus d'un an et demi. Les entreprises qui ne l'ont pas appliqué laissent leurs serveurs de virtualisation à la merci d'attaquants qui disposent désormais de toutes les informations techniques nécessaires pour les compromettre.