On doit cette découverte aux analystes d’AhnLab, qui ont documenté la compromission complète d’un serveur Windows utilisant WSUS et exposé sur Internet. Dans le scénario qu’ils décrivent, les attaquants exploitent la vulnérabilité CVE-2025-59287 afin d’exécuter du code avec les privilèges système, prendre la main sur le serveur de mise à jour et l’utiliser comme point d’entrée dans le réseau d’entreprise.

Une fois cet accès obtenu, la chaîne d’attaque repose presque uniquement sur des outils légitimes. Les opérateurs déploient PowerCat, une variante PowerShell de Netcat, afin d’ouvrir une invite de commandes à distance, puis s’appuient sur certutil et curl pour contacter un serveur externe et y télécharger les fichiers nécessaires à l’installation de ShadowPad.

Le déploiement s’appuie ensuite sur un détournement de DLL : les attaquants utilisent l’exécutable légitime ETDCtrlHelper.exe pour charger ETDApix.dll , une bibliothèque modifiée destinée à injecter le code de la porte dérobée en mémoire. L’architecture modulaire de ShadowPad lui permet ensuite de charger ses plugins internes pour assurer persistance, exécution de commandes, collecte d’informations sensibles (inventaire système, liste des processus, configuration réseau, données stockées en clair) et communications chiffrées avec son serveur de contrôle (déploiement de charges secondaires, préparation de mouvements latéraux, exfiltration de données).

AhnLab rappelle que l’exploitation s’est accélérée après la publication d’un proof of concept public, ce qui renforce l’urgence pour les administrateurs de vérifier l’état de leurs infrastructures WSUS.

AhnLab mentionne une adresse IP et un port bien précis, qui peuvent déjà servir de repère aux équipes qui surveillent les flux sortants de leurs serveurs WSUS.