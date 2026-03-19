Identifiée sous la référence CVE-2026-20131, la vulnérabilité permet l’exécution de code à distance via l’interface web de Cisco Secure Firewall Management Center. Aucun identifiant n’est requis pour en tirer parti, ce qui facilite considérablement son exploitation. Un attaquant peut ainsi injecter du code Java et l’exécuter avec les privilèges root sur un système non corrigé afin d’en prendre le contrôle.

Selon les travaux de l’équipe de renseignement d’Amazon, l’exploitation remonte au 26 janvier 2026, soit 36 jours avant la publication du correctif. Pendant cette période, les organisations ciblées ne disposaient d’aucun indicateur leur permettant d’anticiper ou de bloquer ces attaques, qui ont notamment permis à Interlock de compromettre des systèmes exposés, avec des conséquences potentiellement étendues sur l’administration et la sécurité des réseaux concernés.

Cisco a indiqué avoir corrigé la vulnérabilité le 4 mars, avant de mettre à jour son avis de sécurité le 18 mars afin d’y intégrer de nouvelles informations sur son exploitation, et recommande, au vu de son score CVSS maximal de 10, d’appliquer la mise à jour sans délai.