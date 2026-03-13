Le malware identifié par IBM consiste en un script PowerShell installé sur le serveur compromis dans le dossier C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Runtime\. Il s’agit d’une backdoor, autrement dit d’un programme qui permet aux attaquants de conserver un accès à distance à la machine et d’y exécuter des commandes. Dès son lancement, le script collecte plusieurs informations sur le système infecté, dont l’adresse IP publique, le nom de l’utilisateur et celui de l’ordinateur, puis les transmet au serveur contrôlé par les attaquants.

Le malware contacte ensuite régulièrement son serveur de commande, à la fois pour signaler qu’il est toujours actif et pour récupérer d’éventuelles instructions. Les ordres reçus sont exécutés via l’interpréteur de commandes Windows, puis les résultats sont renvoyés aux attaquants. Pour conserver son accès au système, il s’appuie sur une tâche planifiée chargée de relancer le script automatiquement et conserve un journal d’activité sur la machine compromise.

Dans l’attaque analysée par IBM, le malware n’a toutefois pas servi de vecteur d’infection. L’intrusion aurait débuté par une campagne de type ClickFix, qui pousse la victime à exécuter elle-même un script malveillant via la boîte de dialogue Exécuter de Windows. Une fois ce premier accès obtenu, les attaquants ont déployé plusieurs charges utiles successives, dont NodeSnake et InterlockRAT, avant d’installer Slopoly puis de lancer le ransomware Interlock. Le fait que Slopoly n’apparaisse qu’à un stade avancé de l’opération laisse d’ailleurs penser qu’il a pu être utilisé dans une logique de test en conditions réelles.