Un outil du quotidien de millions de développeurs, transformé en cheval de Troie contre la plateforme qui héberge leur code. C’est, en résumé, ce qui s’est passé chez GitHub : le groupe TeamPCP a compromis l’appareil d’un employé via une extension Visual Studio Code piégée, lui ouvrant l’accès à environ 3 800 dépôts internes. La plateforme, propriété de Microsoft et utilisée par plus de 180 millions de développeurs dans le monde, a confirmé l’incident et assure, pour l’instant, qu’aucune donnée client externe n’a été touchée. TeamPCP, lui, propose le tout à la vente pour 50 000 dollars minimum, avec une menace de publication gratuite si aucun acheteur ne se manifeste.