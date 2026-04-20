C'est sans doute l'une des attaques supply chain les plus rapides jamais documentées. Des hackers nord-coréens ont pris le contrôle du compte npm du mainteneur principal d'Axios, concrètement, les clés qui permettent de publier des mises à jour de cette bibliothèque HTTP utilisée dans 80 % des environnements cloud. Ils en ont profité pour glisser un cheval de Troie dans deux nouvelles versions du package, avec un logiciel espion qui s'installe seul, en silence, sur Windows, macOS et Linux. En trois heures, 600 000 téléchargements ont été enregistrés. Jusqu'à ce que l'IA de SentinelOne coupe court à l'hémorragie.