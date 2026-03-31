Alerte sécurité : Axios, la bibliothèque JavaScript installée 83 millions de fois par semaine, vient d'être piratée

Les attaquants n'ont pas modifié une seule ligne de code d'Axios. Ils ont injecté une dépendance fictive nommée "plain-crypto-js@4.2.1". Il s'agit d'un paquet sans fonction légitime, dont le seul rôle est d'exécuter un script malveillant automatiquement lors de l'installation. Ce type d'injection via un composant tiers complique la détection : les outils d'analyse classiques comparent le code du projet principal, qui, lui, n'avait pas bougé.

La veille de l'attaque, une version propre du même package (4.2.0) avait été publiée pour lui donner une apparence crédible. Dix-huit heures plus tard, la version malveillante (4.2.1) est apparue. Puis, en moins de 40 minutes, les deux branches de production d'Axios ont été contaminées. Pour y parvenir, les attaquants ont pris le contrôle du compte npm de "jasonsaayman", le mainteneur principal, en remplaçant son adresse e-mail par une adresse Proton Mail sous leur contrôle.

L'accès a reposé sur un jeton d'accès npm dit "classique", à longue durée de vie. Ce type de jeton ne requiert pas de validation supplémentaire à chaque utilisation. Et c'est ce qui a permis de contourner le pipeline d'intégration continue de GitHub Actions sans déclencher d'alerte. Une fois les packages publiés, le malware s'est effacé lui-même et a remplacé les fichiers de configuration modifiés par des versions propres. Une technique bien évidemment pensée pour compliquer toute analyse forensique après coup.