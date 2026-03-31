Méfiez-vous de ce faux formulaire Cloudflare sur macOS, il vide votre trousseau de mots de passe

La chaîne d'infection commence sur le domaine update-check[.]com. On y trouvait une page reproduisant fidèlement un formulaire de vérification humaine Cloudflare. L'utilisateur y est invité à ouvrir le Terminal puis à y coller une commande avant d'appuyer sur Entrée. Cette méthode, dite "ClickFix", ne repose donc sur aucune faille logicielle. C'est l'utilisateur lui-même qui exécute la commande, en contournant ainsi une grande partie des mécanismes de protection automatique du système. Déjà présente sur Windows, cette technique est ici adaptée à macOS avec des instructions propres à la plateforme.

Une fois la commande saisie, un script d'instructions automatiques (Bash) s'active en arrière-plan. Il télécharge la charge utile principale, supprime le marqueur de sécurité normalement apposé aux fichiers téléchargés depuis Internet, puis lance le programme sans alerter l'utilisateur. L'adresse du serveur de contrôle à distance ainsi qu'un jeton d'authentification sont transmis de façon dissimulée dans les paramètres. Pour effacer toute trace visible, le Terminal se referme automatiquement via un AppleScript.