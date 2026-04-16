Plusieurs abonnés à GitHub Copilot ont eu récemment la désagréable surprise de constater que leur session stoppait net après quelques requêtes seulement. GitHub a confirmé l’existence d’un bogue qui gonflait artificiellement l’activité de certains comptes, à l'origine des blocages sans préavis. Le retrait du modèle Opus 4.6 Fast n'a rien arrangé, car les utilisateurs ont basculé vers des modèles plus lourds.

Ainsi, étudiants, abonnés Pro et développeurs en entreprise se sont manifestés pour signaler ces coupures prématurées. Certains ont perdu l’accès en pleine génération de tests, d’autres au moment d’un simple commentaire de code. GitHub a annoncé un correctif après la découverte du problème, mais ça n'a pas arrêté le phénomène.

En fait, il y a deux raisons liées à cela. Les modèles récents sont plus gourmands en ressources, ce qui pousse les quotas vers leurs limites plus vite qu’avant. Et les quotas les plus serrés, présents dans les offres de base, accentuent l'écart entre les abonnés.