Des abonnés Copilot ont perdu l’accès à leur assistant après l’application de nouvelles limites et la disparition du modèle Opus 4.6 Fast. GitHub a reconnu un bug de comptage et annoncé des correctifs, mais les coupures ont touché des profils variés.
Plusieurs abonnés à GitHub Copilot ont eu récemment la désagréable surprise de constater que leur session stoppait net après quelques requêtes seulement. GitHub a confirmé l’existence d’un bogue qui gonflait artificiellement l’activité de certains comptes, à l'origine des blocages sans préavis. Le retrait du modèle Opus 4.6 Fast n'a rien arrangé, car les utilisateurs ont basculé vers des modèles plus lourds.
Ainsi, étudiants, abonnés Pro et développeurs en entreprise se sont manifestés pour signaler ces coupures prématurées. Certains ont perdu l’accès en pleine génération de tests, d’autres au moment d’un simple commentaire de code. GitHub a annoncé un correctif après la découverte du problème, mais ça n'a pas arrêté le phénomène.
En fait, il y a deux raisons liées à cela. Les modèles récents sont plus gourmands en ressources, ce qui pousse les quotas vers leurs limites plus vite qu’avant. Et les quotas les plus serrés, présents dans les offres de base, accentuent l'écart entre les abonnés.
Les modèles récents consomment davantage et les usages ordinaires saturent les quotas
Le retrait d’Opus 4.6 Fast a obligé les abonnés à se tourner vers des modèles plus coûteux. Chaque requête envoyée vers ces modèles mobilise plus de calcul que les versions précédentes, ce qui accélère la consommation du quota. Des développeurs ont perdu l’accès après une suite de demandes pourtant courtes, comme une génération de tests unitaires ou une reformulation de fonction.
Comme la consommation réelle par requête a grimpé sans que les utilisateurs en soient informés, des sessions de pair programming ont été coupées en plein milieu. GitHub a reconnu le souci de comptage, mais les interruptions décrites dans les forums montrent une hausse nette de la consommation liée aux modèles eux‑mêmes.
Des développeurs habitués à des journées entières d’usage continu ont vu leur quota fondre en quelques minutes. Certains ont tenté de réduire la longueur de leurs requêtes, mais les modèles récents utilisent une fenêtre de contexte plus large, ce qui augmente donc la charge même pour des demandes simples.
GitHub a annoncé des ajustements après la correction du bogue.
Les étudiants et les abonnés Pro atteignent leurs limites plus vite que les autres
Les paliers appliqués aux différents plans créent un écart visible entre les abonnés. En clair, la marche n'est pas assez haute d'une offre à l'autre. Les étudiants disposent du quota le plus serré, et les abonnés Pro se trouvent juste au‑dessus. Les modèles les plus lourds consomment une part importante de ces quotas, et entraînent des coupures rapides.
Des étudiants ont perdu l’accès après quelques minutes d’usage, alors qu’ils travaillaient sur des exercices courts. Des abonnés Pro ont atteint leur limite au milieu d’un refactoring, sans avoir modifié leurs habitudes. Les seuls utilisateurs à l'abri sont les abonnés Enterprise, qui disposent de marges plus larges.
Quoi qu'il en soit, certains doivent avoir atteint une autre limite : celle de leur patience.
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