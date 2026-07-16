Vos agents IA partagent tous la même clé API : comment VaultysClaw veut changer la donne

Aujourd'hui, de nombreux agents IA déployés en entreprise partagent une même clé API, celle du service auquel ils sont connectés. Si l'un d'eux est compromis, impossible de savoir lequel a agi, ni de révoquer son accès sans couper tous les autres au passage. VaultysClaw remplace ce système par VaultysId, une identité individuelle générée par cryptographie pour chaque agent et chaque utilisateur. Cette identité ne peut ni être transférée, ni copiée. Selon le projet, cela rend toute usurpation impossible.

VaultysClaw applique le "deny-by-default". Autrement dit, un agent nouvellement créé ne dispose d'aucune permission. Chaque droit doit être accordé explicitement, via une règle simple à définir, sans écrire une ligne de code. L'exemple donné par les développeurs : autoriser la lecture d'une base de données uniquement en semaine, entre 9h et 17h. Toute action d'un agent est en plus signée numériquement avant son exécution, ce qui permet de prouver après coup qui a fait quoi, sans dépendre d'un simple fichier journal modifiable.

Les agents peuvent aussi se déléguer des tâches entre eux via des "peer grants", des certificats signés qui transmettent une capacité précise d'un agent à un autre. Cette délégation reste tracée dans le journal d'audit du projet, contrairement à un partage de clé classique où l'origine d'une action se perd.