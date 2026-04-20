Cloudflare, de son côté, a passé au crible 200 000 des sites les plus visités au monde, et ses résultats sont préoccupants. Certes, 78 % d'entre eux disposent d'un fichier robots.txt, un petit document qui indique aux robots ce qu'ils ont le droit de lire ou non. Mais quand on cherche des signaux plus avancés, ça se gâte : à peine 4 % précisent comment l'IA peut utiliser leur contenu, et moins de 4 % sont capables de le servir dans un format que les agents lisent facilement. Le Web existe depuis trente ans, oui, mais il n'a toujours pas appris à parler aux agents.