Norton et Cloudflare ont annoncé, ce 20 avril 2026, deux initiatives importantes autour de la sécurité des agents IA. L'une pour surveiller leurs actions en temps réel, l'autre pour évaluer si un site web est prêt à les accueillir.
Les agents IA autonomes s'imposent dans notre quotidien numérique, mais les infrastructures et les protections peinent encore à suivre. Norton lance ce lundi en version bêta une fonctionnalité inédite dans Norton 360 pour superviser chaque action d'un agent sur votre appareil. De son côté, Cloudflare publie un score public de « préparation aux agents IA » avec un site dédié, tout en révélant que le Web est encore largement à la traîne.
Des agents IA de plus en plus autonomes, et pas sans risques, alors Norton et Cloudflare prennent les devants
Il y a encore peu, allez peut-être un an, les agents IA relevaient davantage du gadget futuriste que de la réalité quotidienne. Aujourd'hui, ils automatisent des tâches, passent des commandes, accèdent à vos fichiers et agissent littéralement en votre nom. Chacun se fera son avis sur le niveau de dangerosité, toujours est-il que nous parlons d'une évolution aussi rapide que silencieuse, qui soulève une question que peu de gens posent encore : qui surveille vraiment ce que font ces agents ?
Le Gen Threat Labs, la cellule de recherche en cybersécurité de Norton, a recensé des centaines de modules malveillants disséminés dans des bibliothèques publiques où les agents vont puiser leurs capacités. Quel est le problème ? Même un agent au départ parfaitement légitime peut, sans le savoir, embarquer l'une de ces briques corrompues et se retrouver à voler des mots de passe ou effacer des données. La différence avec un virus traditionnel est là : un agent ne se contente pas d'infecter passivement, il réfléchit et agit.
Cloudflare, de son côté, a passé au crible 200 000 des sites les plus visités au monde, et ses résultats sont préoccupants. Certes, 78 % d'entre eux disposent d'un fichier robots.txt, un petit document qui indique aux robots ce qu'ils ont le droit de lire ou non. Mais quand on cherche des signaux plus avancés, ça se gâte : à peine 4 % précisent comment l'IA peut utiliser leur contenu, et moins de 4 % sont capables de le servir dans un format que les agents lisent facilement. Le Web existe depuis trente ans, oui, mais il n'a toujours pas appris à parler aux agents.
Cloudflare vous aide à savoir si votre site est prêt pour les agents IA
Pour combler ce vide, Cloudflare lance le site isitagentready.com. Sur ce dernier, entrez l'URL de n'importe quel site, et l'outil vous sort un score de préparation aux agents. Concrètement, il vérifie si le site est facile à trouver et à lire pour un agent, s'il filtre correctement les bots indésirables, et s'il offre des portes d'entrée standardisées (comme des API bien documentées ou des mécanismes de connexion sécurisée). Pour chaque point faible détecté, des conseils d'amélioration sont fournis directement.
Cloudflare en profite pour enrichir son outil de veille Radar avec un nouveau tableau de bord, mis à jour chaque semaine, qui suit l'adoption des grands standards du Web pour agents IA. L'idée est de permettre aux entreprises de voir, chiffres à l'appui, où en est vraiment le Web dans sa transformation. Des briques techniques comme les MCP Server Cards (des cartes d'identité pour agents) ou le Web Bot Auth (un système d'authentification dédié aux robots) y sont notamment tracées.
Le géant américain Cloudflare a également retravaillé sa propre documentation technique pour qu'elle soit directement lisible par des agents IA. Plutôt que de laisser un agent déchiffrer des pages complexes, Cloudflare les a réécrites dans un format plus simple et mieux structuré. Résultat, un agent peut y trouver une réponse technique beaucoup plus vite, et pour un coût réduit jusqu'à 80 % en termes de ressources de traitement, donc grâce au Markdown et à une meilleure structuration des contenus. Cloudflare pratique donc ce qu'elle prêche.
Norton surveille vos agents IA en temps réel, action par action
Norton s'attaque à ce qui se passe directement sur votre ordinateur, au moment précis où un agent IA passe à l'action. Sa nouvelle fonctionnalité dans Norton 360, baptisée Protection des agents IA, s'intercale discrètement entre l'intention de l'agent et son exécution, un peu comme un garde du corps numérique. Du coup, si l'action semble normale, elle est exécutée sans friction. Et si elle paraît dangereuse, elle est bloquée. En revanche, si elle est simplement suspecte, une validation humaine est nécessaire.
Travis Witteveen, le responsable des produits chez Gen, la maison mère de Norton, explique que « jusqu'à présent, il n'existait aucun moyen de vérifier ce que ces agents s'apprêtaient à faire, ni les dommages potentiels qu'ils pourraient causer à la suite d'une mauvaise décision ou d'un simple clic. » Autrement dit, jusqu'ici, utiliser un agent IA revenait à confier ses clés à quelqu'un sans jamais savoir ce qu'il allait faire avec. Ce n'est plus le ca…
En tout cas, la fonctionnalité, conçue par les équipes de recherche et d'innovation de Gen, est déjà accessible en version bêta pour les abonnés Norton 360 sur Windows, et arrivera prochainement sur Mac. Elle fonctionne notamment avec des environnements de développement IA populaires comme Claude Code ou Cursor, où les agents sont particulièrement actifs. Norton revendique au passage une première mondiale : aucune autre marque de cybersécurité grand public ne proposait jusqu'ici ce type de protection spécifiquement pensée pour les agents IA.