Les scams font des ravages et les éditeurs multiplient les annonces en présentant de nouveaux outils de protection. Cette fois c'est au tour de Norton 360 d'affûter ses armes.
Le spécialiste de l'antivirus Norton déploie Scam Protection, un système de détection des escroqueries basé sur divers algorithme d'intelligence artificielle, auprès de tous les titulaires d'un abonnement Norton 360 et Norton Mobile, sans coût supplémentaire. Cette technologie ciblerait spécifiquement les attaques par ingénierie sociale représentant 80% des attaques détectées au global sur PC et smartphones durant les trois premiers trimestres 2025.
Un système de protection multicanal
Norton explique bloquer en moyenne 110 tentatives d'attaques par ingénierie sociale chaque seconde. Ces dernières consistent à instaurer un climat de confiance avec la victime via diverses manipulations psychologiques. L'objectif est bien entendu d'extirper des informations ou de pousser les utilisateurs à commettre des actions illégales à leur place. Ces attaques sont opérées aussi bien par téléphone, SMS ou email, avec parfois des campagnes multicanal.
Initialement testé en anglais, Norton Scam Protection est désormais déployé à travers le monde au sein des abonnements actuels Norton 360 et Norton Mobile. Et pour faire face à l'ampleur de la menace, l'éditeur explique : "Norton Scam Protection offre désormais une protection avancée, en temps réel, contre les escroqueries sur le Web, par e-mail, par SMS, par vidéos et appels téléphoniques, partout où les produits Norton sont commercialisés."
L'outil se compose de plusieurs éléments avec tout d'abord la protection contre les deepfakes. Cette dernière analyse automatiquement les contenus audio des vidéos YouTube et Facebook pour identifier les falsifications générées par IA. Seule la langue anglaise semble être prise en charge pour l'instant. Ce traitement s'effectue en local sur les machines équipées de processeurs adaptés, sans transmission de données externes.
Avec Safe SMS, l'assistant IA Norton Genie examine le contexte linguistique des messages suspects. Safe Web assure de son côté la sécurité lors des achats en ligne et de votre navigation générale. Pour les abonnés Norton 360 Advanced, Norton Scam Protection Pro ajoute Safe Email — analysant les schémas d'arnaque avant l'ouverture de vos messages — et Safe Call pour bloquer les appels frauduleux.
L'éditeur rappelle qu'il dispose également de son fork Chromium Norton Private Browser, un navigateur gratuit qui bloque les sites de phishing et sécurise les transactions en ligne.
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Disponible sur plusieurs appareils, Norton 360 reste une très bonne solution de sécurité tout en un pour le grand public contre les menaces d'internet. La protection, peut être un peu trop agressive pour éviter les faux positifs, est d’une grande efficacité. L’impact sur les performances de Windows est toujours minimal. Le VPN illimité demeure un atout intéressant, même si d’autres lui ont emboité le pas depuis. Les utilisateurs experts lui préféreront sans doute un ESET ou un Bitdefender, mais Norton 360 demeure actuellement notre solution préférée pour la famille.
- Protection anti virus robuste et légère
- Grande simplicité d'utilisation
- VPN inclus et illimité (Standard, Deluxe et Advanced)
- Espace de stockage cloud offert 200 Go
- Surveillance du dark web (Deluxe et Advanced)
- Faux positifs en progrès mais toujours présents