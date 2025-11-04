Norton explique bloquer en moyenne 110 tentatives d'attaques par ingénierie sociale chaque seconde. Ces dernières consistent à instaurer un climat de confiance avec la victime via diverses manipulations psychologiques. L'objectif est bien entendu d'extirper des informations ou de pousser les utilisateurs à commettre des actions illégales à leur place. Ces attaques sont opérées aussi bien par téléphone, SMS ou email, avec parfois des campagnes multicanal.

Initialement testé en anglais, Norton Scam Protection est désormais déployé à travers le monde au sein des abonnements actuels Norton 360 et Norton Mobile. Et pour faire face à l'ampleur de la menace, l'éditeur explique : "Norton Scam Protection offre désormais une protection avancée, en temps réel, contre les escroqueries sur le Web, par e-mail, par SMS, par vidéos et appels téléphoniques, partout où les produits Norton sont commercialisés."