Norton s'intéresse de plus en plus au marché des navigateurs web. La société américaine, qui avait déjà, l'an passé, lancé le service Norton Secure Browser, a décidé d'aller encore plus loin en proposant un navigateur intelligent et sécurisé. Répondant au nom de Norton Neo, le service se présente comme le « premier compagnon IA qui vous comprend et vous offre une navigation transparente et intelligente. »