ChatGPT peut aider les escrocs à mettre au point des arnaques. Mais le robot conversationnel d'OpenAI est de plus en plus sollicité par les utilisateurs pour savoir si un SMS de livraison est faux, si telle alerte bancaire a été fabriquée de toutes pièces ou si un message qui usurpe l'identité d'un proche ou d'une marque est piégé. Norton a décidé de combattre ces arnaques là où les usagers posent leurs questions, d'où l'intégration de son assistant Genie à ChatGPT, annoncée ce jeudi 5 mars 2026. Le spécialiste cyber aidera chatbot à analyser les contenus suspects et à livrer aux internautes les bons réflexes, en temps réel.