Aokigahara ne s’arrête pas aux seuls chatbots que le grand public a en partie bien pris en main. Il s’intéresse aussi aux identifiants Git, qui ouvrent l’accès aux dépôts de code, ces espaces où les équipes stockent et partagent leurs programmes. Il fouille les fichiers liés à SSH, le protocole qui permet de piloter un serveur à distance, ainsi que les identifiants et configurations AWS, Azure et Google Cloud, les clouds d’Amazon, Microsoft et Google sur lesquels tournent sites, applications et bases de données d’entreprise. Même les logiciels dans lesquels s’écrit le code, comme VS Code ou les outils JetBrains, sont dans son viseur. Du coup, un seul ordinateur de développeur peut renfermer à lui seul les clés du code, du cloud et des assistants d’IA