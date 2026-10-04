OpenAI a découpé son application pour macOS en plusieurs composants signés. Leurs signatures numériques sont vérifiées jusqu’à trois niveaux de processus en amont de chaque requête, afin qu’aucun logiciel extérieur ne détourne l’un d’eux au service de ses propres ordres.

L'équipe d’Objective-See a constaté qu’une liste de commandes non fiable pouvait être confiée à l’interpréteur de scripts, puis injectée dans le processus principal de ChatGPT. À cette étape, seuls le processus parent et le grand-parent étaient examinés. « Le script malveillant se contente de lancer l'interpréteur trois fois avant d’effectuer la requête, de manière à satisfaire les exigences », a précisé le chercheur. Il lui a fallu une douzaine de lignes de code pour écrire sa preuve de concept, et la faille était à ses yeux « incroyablement facile » à exploiter.

Une fois dans la place, l’attaquant lisait l’intégralité des conversations stockées par ChatGPT et pouvait ordonner à l’application d’ouvrir un navigateur ou d’autres applications sensibles. Pour macOS, ces requêtes étaient des instructions légitimes du logiciel d’OpenAI, si bien que la victime ne recevait aucune alerte.

Le 25 septembre, OpenAI a signalé la faille et son correctif dans le journal des modifications de l’application, avec la version 26.924.20706. « Nous continuons à faire évoluer nos pratiques de sécurité, mais nous reconnaissons la nécessité d’aller plus vite », a déclaré à WIRED Shane Bauer, porte-parole de l’entreprise. Aucune exploitation antérieure au correctif n’a été mentionnée par la société.

OpenAI étudie encore un nouveau rapport de Patrick Wardle, consacré à l’intégration de ChatGPT avec ses agents IA dots, qu’on vous a présentés fin septembre, après vous avoir révélé, quelques jours plus tôt, que le chercheur avait repéré un jeton d’authentification mal protégé dans la fonction de dictée de l’assistant Muse de Meta. Un attaquant local pouvait le récupérer pour accéder aux données de sa cible, jusqu’au correctif de Meta.