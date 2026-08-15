Le Centre national de cybersécurité néerlandais a publié un avis le 12 août, dans lequel il confirme une exploitation active de la faille, avec un score de gravité de 7,1 sur une échelle CVSS de 1 à 10. L’agence a ensuite mis à jour ce document pour signaler la disponibilité d’un code d’exploitation public et recenser plusieurs compromissions, sur des Mac dont le partage d’écran était accessible depuis Internet.

Ces machines exposent le port 5900, utilisé par le protocole VNC, directement sur le réseau public. Dans les cas recensés par le NCSC, un attaquant a scanné ce port sans autorisation, puis a établi une connexion sans identifiant et obtenu un accès avec les droits root. Sur chacun de ces systèmes, il a ensuite installé un mineur de cryptomonnaie Monero, avant d’actionner une fonction système, SSFileCopySender, associée à une autorisation interne, kTCCServiceSystemPolicyAllFiles. Grâce à cette autorisation, l’attaquant a accédé à l’ensemble des fichiers du Mac et a contourné le TCC, le mécanisme par lequel macOS demande normalement le consentement de l’utilisateur avant qu’une application obtienne l’accès aux données personnelles. Pour garder un accès persistant après un redémarrage, il a mis en place un processus système lancé automatiquement au démarrage, ou a modifié les scripts de lancement du shell.

L'’agence recommande la mise à jour immédiate vers macOS Tahoe 26.6.1, Sequoia 15.7.9 ou Sonoma 14.8.9, et conseille de désactiver le partage d'écran sur les machines sans usage réel de cette fonction, ou de le limiter à un réseau local protégé par pare-feu.