L'entreprise Apple a déployé, ces dernières heures, des correctifs pour plusieurs vulnérabilités critiques affectant ses systèmes d'exploitation et ses appareils. Ces failles, référencées CVE-2024-44308 et CVE-2024-44309, ont été activement exploitées sur des systèmes Mac basés sur Intel. Les mises à jour concernent principalement les composants JavaScriptCore et WebKit, utilisés dans Safari et d'autres navigateurs web sur les appareils Apple. Découvrez les détails de ces vulnérabilités et les mesures à prendre pour protéger vos appareils.