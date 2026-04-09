Les attaquants privilégient l'usage d'AppleScript pour charger le malware directement dans la mémoire vive de l'ordinateur. Cette technique évite la création de fichiers suspects sur le disque dur et complique la tâche des logiciels antivirus. Une fois le script lancé, une fausse fenêtre d'authentification demande le mot de passe administrateur de la session sous prétexte d'une mise à jour. Ferdinand Larsen, analyste chez Jamf, a observé que les pirates récupèrent les trousseaux d'accès ainsi que les fichiers sensibles stockés dans les dossiers de la bibliothèque utilisateur.

Le vol d'informations englobe une large gamme de données personnelles. Le malware extrait les cookies de session des navigateurs pour permettre aux hackers de se connecter aux comptes bancaires ou aux réseaux sociaux sans avoir besoin des identifiants originaux. D'après les analyses techniques publiées sur le site BleepingComputer, les serveurs de contrôle reçoivent les archives de données quelques secondes après la validation du formulaire par la victime.