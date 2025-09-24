Pendant longtemps, la légende voulait que les utilisateurs de Mac soient à l’abri des virus ou qu’ils ne puissent être que “porteurs sains” pour les PC Windows. Entre un système très fermé et une base d’utilisateurs plus restreinte, les créateurs de virus visaient logiquement le plus grand nombre. Les systèmes Apple s’ouvrent (doucement), les Mac gagnent des utilisateurs et… même si un ordinateur sous macOS ne subit pas toujours les effets d’un virus, il peut parfaitement le transmettre à son collègue sous Windows.
La première sécurité vient de nos propres actions et de notre vigilance en ligne. La seconde, c’est une aide logicielle, comme un antivirus ou encore un outil de scan, qui va surveiller, protéger et réagir pour notre sécurité.
Nous avons sélectionné 5 des meilleurs antivirus sur Mac gratuits, totalement ou partiellement : Bitdefender, Norton, Avast, Surfshark et F-Secure.
Un antivirus gratuit sur Mac, c’est quoi ?
Un antivirus pour Mac fonctionne de la même manière que sur Windows : il scanne les fichiers et applications à la recherche de logiciels malveillants (malwares), surveille les comportements suspects et bloque les menaces connues avant qu’elles ne causent des dégâts.
Mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, un antivirus sur Mac n’est pas là uniquement pour détecter les virus ciblant macOS. Il peut aussi empêcher la propagation de fichiers infectés vers d’autres appareils, notamment sous Windows, et vous alerter sur des comportements inhabituels, comme une application qui tente d’accéder à vos données sans autorisation.
En version gratuite, un antivirus Mac se concentre généralement sur :
- la protection en temps réel contre les virus classiques ;
- le scan à la demande de votre disque dur ;
- une surveillance basique du réseau ou des fichiers téléchargés.
Certaines fonctions avancées, comme l’analyse des e-mails, la protection web, ou le contrôle parental, sont souvent réservées aux versions payantes.
Notez que très peu d’antivirus pour Mac sont réellement gratuits dans la durée. Ce comparatif inclut donc aussi des solutions en période d’essai, ou avec des fonctionnalités limitées mais utiles. Elles permettent de tester la protection de son système, d’auditer son Mac en cas de doute, ou de rester protégé temporairement sans payer en passant de l’un à l’autre. en
Un bon antivirus, même gratuit, ne remplace pas la vigilance de l’utilisateur. Mais il permet d’ajouter une couche de sécurité complémentaire, discrète et automatique.
Pourquoi installer un antivirus gratuit sur un Mac ?
macOS a toujours bénéficié d’un certain niveau de sécurité, mais cela n’a jamais rendu les Mac totalement invulnérables. Même à leur début, où ils étaient moins répandus, il existait déjà des malwares spécifiquement conçus pour les viser. Avec un nombre d’utilisateurs grandissant et des usages plus connectés, les virus toujours plus performants, le risque s’accroît.
Un antivirus gratuit permet de renforcer la sécurité de votre Mac, en bloquant certains fichiers suspects, en détectant des comportements inhabituels ou en évitant la propagation de menaces vers d’autres appareils, notamment sous Windows.
Et si l’on parle ici de solutions gratuites, c’est parce qu’elles peuvent suffire dans bien des cas.
Par exemple, si vous :
- téléchargez uniquement depuis des sources fiables ;
- évitez les sites douteux ;
- utilisez déjà un VPN ou un pare-feu ;
- ne manipulez pas de fichiers sensibles avec d’autres machines,
Un antivirus gratuit bien choisi constitue une protection complémentaire simple et efficace.
Il ne remplace pas la vigilance de l’utilisateur, mais vient l’épauler discrètement, sans coût ni contrainte.
Bitdefender propose une suite de sécurité complète compatible macOS, avec une interface épurée, une excellente détection des menaces, et un impact minimal sur les performances. L’antivirus fonctionne en arrière-plan avec une protection en temps réel, sans bombarder l’utilisateur de notifications ou de publicités.
La période d’essai gratuite permet de tester sereinement les fonctionnalités premium, notamment la surveillance active, la protection contre les ransomwares et les tentatives de phishing. Une solution discrète mais efficace, à découvrir avant de s’abonner.
✅ Points forts
- Excellente détection des menaces macOS et Windows
- Protection en temps réel silencieuse
- Interface claire et légère
- Période d’essai gratuite disponible
❌ Points faibles
- Nécessite un abonnement après l’essai
- Pas de surveillance web dans la version de base
- Certaines options avancées sont réservées aux versions supérieures
Pourquoi choisir cet antivirus ?
Bitdefender est une excellente option pour ceux qui cherchent à tester une suite antivirus fiable sans alourdir leur Mac. La période d’essai permet de se faire une idée précise de la qualité du moteur de détection et de la discrétion de l’outil, avant de décider d’un éventuel abonnement.
Fiche technique
- Type : suite de sécurité avec période d’essai
- Protection en temps réel : oui
- Publicité : non
- Surveillance web : partielle, selon la formule
- Fonctionne sans compte : non (compte requis pour l’essai)
Notre avis
Bitdefender Antivirus for Mac combine sobriété visuelle, efficacité technique et expérience utilisateur fluide. Il s’adresse à ceux qui veulent une protection fiable, sans surcharge ni complexité. L’essai gratuit est une bonne occasion de vérifier si cette solution vous convient à long terme.
À noter : Bitdefender propose également une version 100 % gratuite baptisée “Virus Scanner”. Plus limitée, elle permet simplement de lancer des analyses manuelles, sans protection en temps réel.
Norton 360 pour Mac : une suite tout-en-un à tester en conditions réelles
Norton propose une suite de sécurité complète pour Mac, incluant un antivirus, un pare-feu intelligent, un anti-ransomware, une surveillance web et un gestionnaire de mots de passe. L’interface est fluide, les analyses rapides, et les protections bien intégrées à macOS.
Cette solution ne propose pas de version gratuite illimitée, mais un essai complet de 14 jours, sans bridage de fonctionnalités. Un bon moyen de tester une vraie suite premium, que ce soit pour vérifier la sécurité de son système ou découvrir si l’abonnement en vaut la peine.
✅ Points forts
- Suite complète avec antivirus, pare-feu, anti-ransomware, anti-phishing…
- Très bonne détection des menaces, y compris sur macOS
- Interface claire et bien adaptée aux utilisateurs Mac
- Essai gratuit complet (14 jours) sans fonctionnalités bridées
❌ Points faibles
- Aucune version gratuite utilisable dans la durée
- Nécessite une inscription avec carte bancaire
- Arrêt complet des protections après la période d’essai
Pourquoi choisir cet antivirus ?
Norton s’adresse aux utilisateurs qui veulent vérifier le niveau de sécurité de leur Mac avec une solution professionnelle. La période d’essai permet de tester l’ensemble des fonctionnalités dans un cadre réel (navigation, téléchargements, fichiers partagés, etc.), avant de décider ou non de s’abonner.
Fiche technique
- Type : suite de sécurité avec période d’essai
- Protection en temps réel : oui
- Publicité : non
- Surveillance web : oui
- Fonctionne sans compte : non (inscription requise)
Notre avis
Norton est une valeur sûre de la cybersécurité, et sa version Mac ne fait pas exception. Même s’il ne s’agit pas d’un antivirus gratuit à long terme, l’essai de 14 jours reste l’un des plus complets du marché. Idéal pour tester un environnement sécurisé sans compromis, surtout si vous n’avez jamais utilisé de solution payante sur macOS.
Avast One pour Mac : une protection gratuite et fonctionnelle au quotidien
Avast est l’un des rares éditeurs à proposer une version gratuite véritablement utilisable dans la durée sur macOS. Cette solution inclut une protection en temps réel, un module anti-phishing, une analyse réseau, et une interface claire, accessible même aux débutants.
Seule contrepartie : des notifications fréquentes incitant à passer à la version Premium. Malgré cela, Avast reste une option solide pour les utilisateurs qui veulent une protection de base fiable sans payer.
✅ Points forts
- Version gratuite utilisable sans limite de durée
- Protection en temps réel et anti-phishing incluses
- Interface moderne et intuitive
- Bon niveau de détection des menaces
❌ Points faibles
- Notifications fréquentes poussant vers la version Premium
- Certaines fonctionnalités (pare-feu, surveillance web étendue…) réservées à la version payante
- Impossible de désactiver complètement les suggestions commerciales
Pourquoi choisir cet antivirus ?
Avast est une bonne option si vous cherchez un antivirus gratuit durable sur Mac, avec des protections essentielles actives en continu. Il est particulièrement adapté à ceux qui veulent se protéger sans abonnement, tout en acceptant une présence commerciale un peu insistante.
Fiche technique
- Type : antivirus gratuit (freemium)
- Protection en temps réel : oui
- Publicité : oui (notifications incitatives)
- Surveillance web : oui (en partie)
- Fonctionne sans compte : oui
Notre avis
Avast reste un des meilleurs choix gratuits pour les utilisateurs Mac qui ne veulent pas s’engager dans un abonnement. Sa version gratuite est fonctionnelle, complète et plutôt performante. Dommage que l’expérience soit un peu parasitée par la pression commerciale, mais ça reste un compromis acceptable pour une protection gratuite sérieuse.
Surfshark Antivirus : une protection intégrée pour les abonnés Surfshark One
Surfshark propose une suite de sécurité unifiée baptisée Surfshark One, qui regroupe antivirus, VPN, moteur de recherche privé et alerte en cas de fuite de données personnelles. L’antivirus fonctionne sur macOS, avec une protection en temps réel contre les menaces locales et en ligne.
En revanche, aucune version gratuite n’est proposée. L’accès à l’antivirus est conditionné à la souscription de l’abonnement Surfshark One, ce qui en fait une solution pratique uniquement pour ceux qui utilisent déjà le VPN.
✅ Points forts
- Antivirus, VPN, alertes de fuite et moteur de recherche dans une seule app
- Bonne intégration multi-plateforme (Mac, Windows, Android, iOS)
- Interface homogène et fluide
- Protection en temps réel
❌ Points faibles
- Aucun accès gratuit, même limité
- Nécessite l’abonnement Surfshark One
- Moins d’options de personnalisation que les concurrents spécialisés
Pourquoi choisir cet antivirus ?
Si vous êtes déjà client Surfshark pour le VPN, activer l’antivirus intégré est un moyen simple de compléter votre protection sans multiplier les outils. L’interface unifiée et les fonctionnalités “tout-en-un” en font une solution cohérente pour les utilisateurs qui veulent centraliser leur cybersécurité.
Fiche technique
- Type : antivirus intégré dans un abonnement VPN (Surfshark One)
- Protection en temps réel : oui
- Publicité : non
- Surveillance web : oui
- Fonctionne sans compte : non (abonnement requis)
Notre avis
Surfshark Antivirus ne cherche pas à concurrencer les antivirus traditionnels, mais à compléter un écosystème de sécurité centralisé. Pour les abonnés Surfshark, l’ajout de l’antivirus est fluide, utile et bien pensé. Pour les autres, l’absence de version gratuite le rend moins attractif face à des solutions dédiées.
F-Secure : une suite de sécurité simple à l’essai pour Mac
F-Secure propose un antivirus discret, fiable et rapide pour les utilisateurs Mac, avec une interface claire et une excellente réputation en matière de détection des menaces. Le service est disponible en version d’essai gratuite pendant 30 jours, sans engagement, avec accès complet à ses fonctionnalités.
C’est une bonne solution temporaire pour sécuriser son Mac avant un départ en voyage, un audit ponctuel ou pour tester un antivirus sans contrainte. Au-delà, il faudra s’abonner.
✅ Points forts
- Version d’essai complète pendant 30 jours
- Très bonne détection des menaces connues
- Interface claire et sans publicité
- Faible impact sur les performances du Mac
❌ Points faibles
- Aucune version gratuite après l’essai
- Peu de fonctionnalités avancées sur Mac
- Obligation de créer un compte pour activer l’essai
Pourquoi choisir cet antivirus ?
F-Secure est idéal si vous cherchez une solution ponctuelle, fiable et sans publicité, avec une vraie période d’essai de 30 jours. Il permet de sécuriser son Mac immédiatement, sans prise de tête, pour une période définie - le temps de partir en déplacement, d’effectuer un nettoyage ou de tester une suite sans s’engager.
Fiche technique
- Type : suite de sécurité avec période d’essai
- Protection en temps réel : oui
- Publicité : non
- Surveillance web : oui
- Fonctionne sans compte : non (compte requis pour l’essai)
Notre avis
F-Secure pour Mac est sobre, rapide et efficace, mais reste limité à un usage temporaire sans abonnement. Il conviendra surtout à celles et ceux qui veulent une solution de transition ou de découverte, avec une bonne détection et un impact réduit sur le système. Une valeur sûre en version d’essai, à tester sans hésiter.
FAQ : tout ce qu’il faut savoir sur les antivirus gratuits sur Mac
Un antivirus est-il vraiment utile sur Mac ?
Oui. Même si macOS est plus sécurisé que Windows, il n’est pas invulnérable. Un antivirus peut bloquer des menaces, alerter sur des comportements suspects et éviter de propager des fichiers infectés.
Existe-t-il de vrais antivirus gratuits pour Mac ?
Oui, comme Avast qui offre une protection complète sans limite de durée. Cependant, la plupart proposent des périodes d’essai ou des fonctions limitées, comme Bitdefender ou F-Secure.
Est-ce risqué d’utiliser un antivirus totalement gratuit ?
Parfois, oui. Quand c’est 100 % gratuit sans version payante en parallèle, c’est souvent vous le produit : revente de données, publicités invasives, etc. Tous les antivirus cités ici sont gratuits via une période d’essai ou existent aussi en version payante, ce qui limite ces dérives.
Les antivirus gratuits ralentissent-ils le Mac ?
Pas forcément. Les solutions que nous recommandons sont légères et bien intégrées à macOS. La consommation de ressources reste faible, même avec la protection en temps réel.
Faut-il créer un compte ou fournir une carte bancaire ?
Cela dépend. Avast fonctionne sans compte, mais Bitdefender et Norton exigent une inscription, et parfois un moyen de paiement, même pour un essai gratuit.
Peut-on cumuler plusieurs antivirus gratuits sur Mac ?
Non recommandé. Deux antivirus en temps réel peuvent entrer en conflit et ralentir le système. Mieux vaut utiliser un antivirus principal et un outil de scan ponctuel en complément.
Quelles fonctionnalités sont absentes des versions gratuites ?
Les versions gratuites n’incluent souvent pas la protection web avancée, le contrôle parental, ou le support premium. Mais elles suffisent pour un usage simple et vigilant.
Un antivirus gratuit détecte-t-il aussi les virus Windows ?
Oui. La plupart scannent tous les fichiers, y compris ceux pour Windows. Cela évite de transmettre des fichiers contaminés à des collègues ou amis non Mac.