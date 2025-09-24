La première sécurité vient de nos propres actions et de notre vigilance en ligne. La seconde, c’est une aide logicielle, comme un antivirus ou encore un outil de scan, qui va surveiller, protéger et réagir pour notre sécurité.

Nous avons sélectionné 5 des meilleurs antivirus sur Mac gratuits, totalement ou partiellement : Bitdefender, Norton, Avast, Surfshark et F-Secure.

Un antivirus gratuit sur Mac, c’est quoi ?

Un antivirus pour Mac fonctionne de la même manière que sur Windows : il scanne les fichiers et applications à la recherche de logiciels malveillants (malwares), surveille les comportements suspects et bloque les menaces connues avant qu’elles ne causent des dégâts.

Mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, un antivirus sur Mac n’est pas là uniquement pour détecter les virus ciblant macOS. Il peut aussi empêcher la propagation de fichiers infectés vers d’autres appareils, notamment sous Windows, et vous alerter sur des comportements inhabituels, comme une application qui tente d’accéder à vos données sans autorisation.

En version gratuite, un antivirus Mac se concentre généralement sur :

la protection en temps réel contre les virus classiques ;

le scan à la demande de votre disque dur ;

une surveillance basique du réseau ou des fichiers téléchargés.

Certaines fonctions avancées, comme l’analyse des e-mails, la protection web, ou le contrôle parental, sont souvent réservées aux versions payantes.

Notez que très peu d’antivirus pour Mac sont réellement gratuits dans la durée. Ce comparatif inclut donc aussi des solutions en période d’essai, ou avec des fonctionnalités limitées mais utiles. Elles permettent de tester la protection de son système, d’auditer son Mac en cas de doute, ou de rester protégé temporairement sans payer en passant de l’un à l’autre. en

Un bon antivirus, même gratuit, ne remplace pas la vigilance de l’utilisateur. Mais il permet d’ajouter une couche de sécurité complémentaire, discrète et automatique.

Pourquoi installer un antivirus gratuit sur un Mac ?

macOS a toujours bénéficié d’un certain niveau de sécurité, mais cela n’a jamais rendu les Mac totalement invulnérables. Même à leur début, où ils étaient moins répandus, il existait déjà des malwares spécifiquement conçus pour les viser. Avec un nombre d’utilisateurs grandissant et des usages plus connectés, les virus toujours plus performants, le risque s’accroît.

Un antivirus gratuit permet de renforcer la sécurité de votre Mac, en bloquant certains fichiers suspects, en détectant des comportements inhabituels ou en évitant la propagation de menaces vers d’autres appareils, notamment sous Windows.

Et si l’on parle ici de solutions gratuites, c’est parce qu’elles peuvent suffire dans bien des cas.

Par exemple, si vous :

téléchargez uniquement depuis des sources fiables ;

évitez les sites douteux ;

utilisez déjà un VPN ou un pare-feu ;

ne manipulez pas de fichiers sensibles avec d’autres machines,

Un antivirus gratuit bien choisi constitue une protection complémentaire simple et efficace.

Il ne remplace pas la vigilance de l’utilisateur, mais vient l’épauler discrètement, sans coût ni contrainte.