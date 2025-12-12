D’après les premiers signalements, il se trouvait qu’à la place du package officiel, WinGUp déposait dans le répertoire temporaire un exécutable baptisé AutoUpdater chargé de lancer une série de commandes en vue d’inventorier la machine infectée. Les listes de processus, la configuration système, les connexions réseau et l’identité de l’utilisateur étaient stockées dans un fichier texte, puis transférées vers un service de partage de fichiers déjà exploité dans d’autres campagnes malveillantes au moyen de l’outil curl.exe.

Évidemment, rien dans cette séquence n’avait de lien avec le fonctionnement attendu de WinGUp, qui s’appuie sur une bibliothèque interne et n’utilise jamais curl. Deux hypothèses ont alors émergé. Certains ont d’abord pensé à une installation d’origine douteuse, tandis que d’autres se sont interrogés sur un possible détournement du trafic réseau utilisé pour déterminer l’URL du dernier installeur disponible.

Pour comprendre de quoi il retourne dans ce second cas, il faut savoir que le dispositif de mise à jour de Notepad++ repose sur une requête envoyée au site officiel du projet, qui indique ensuite à WinGUp où récupérer la nouvelle version. En cas d’interception de cette requête, un acteur malveillant peut modifier l’adresse renvoyée et rediriger l’outil vers un exécutable piégé.

Pour l’heure, rien ne permet de statuer sur un vecteur d’infection plutôt qu’un autre. Enquêtant sur l’affaire aux côtés de Notepad++, le chercheur en sécurité Kevin Beaumont a toutefois indiqué avoir été contacté par trois organisations ciblées par des incidents similaires, toutes actives dans des secteurs liés à l’Asie de l’Est. Des éléments qui pourraient suggérer une activité dirigée, possiblement menée par un acteur disposant des moyens nécessaires pour intercepter le trafic de mise à jour. Pour autant, impossible d'écarter un scénario beaucoup plus opportuniste, des versions piégées de Notepad++ circulant régulièrement dans le cadre de campagnes de SEO poisoning ou de publicités malveillantes.