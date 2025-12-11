Dans le détail, DroidLock est déposé sur l’appareil via un dropper diffusé sur des sites de phishing. La chaîne d’infection commence a priori par l’installation d’une application soi-disant légitime qui ne sert en réalité que de leurre. Une fois installée, cette fausse appli affiche des écrans de mise à jour factices et pousse la victime à valider l’accès aux services d’accessibilité.

Cette étape est déterminante, car elle permet ensuite au malware de s’accorder automatiquement des autorisations étendues, qu’il s’agisse de l’accès aux SMS, à l’audio, à la liste des contacts ou aux journaux d’appels, puis de télécharger discrètement la charge malveillante. Dès lors, la communication avec le serveur de commande, chargé de transmettre des instructions en continu.

La force de DroidLock réside dans la variété de ses actions une fois ces permissions obtenues. L’attaquant peut superposer un écran noir ou d’autres notifications de mise à jour pour bloquer toute interaction avec le smartphone, afficher une demande de rançon à payer dans les 24 heures sous peine d’effacement complet de l’appareil, verrouiller totalement le téléphone ou déclencher une réinitialisation complète. Le malware peut également désinstaller des applications, couper le son du téléphone, activer la caméra ou prendre la main sur l’appareil, des capacités qui facilitent la collecte et le vol d’identifiants.

DroidLock embarque en effet plusieurs modules dédiés au vol de données sensibles. Il peut superposer une interface par-dessus le tracé du schéma de verrouillage pour intercepter ou modifier le code PIN, ou afficher des écrans imitant ceux d’applications légitimes afin de récupérer les identifiants saisis par la victime. L’enregistrement d’écran parachève l’ensemble, puisque chaque image capturée est envoyée au serveur de commande, offrant à l’attaquant un accès direct aux codes 2FA, aux mots de passe et à tout autre élément sensible affiché à l’écran.