Dans la première campagne observée, les victimes recevaient un SMS renvoyant vers une fausse page Google Play Store. L’interface reprenait fidèlement les codes visuels de la boutique officielle et poussait au téléchargement d’une APK frauduleuse usurpant l’identité de Penny Market, chaîne de supermarchés discount populaire dans la région DACH. Une fois lancée, ce dropper déclenchait un faux écran de mise à jour pour inciter l’internaute à autoriser l’installation d’applications de sources inconnues, permission permettant ensuite aux opérateurs de télécharger et déployer Albiriox sur le smartphone infecté, sans autre interaction requise.

Quelques jours plus tard, la méthode évoluait déjà, à la fois pour court-circuiter les contre-mesures opposées par les dispositifs de protection, mais aussi par souci d’optimisation. Le dropper réapparaissait au terme d’un faux parcours promotionnel autour d’offres carburant, débouchant sur un formulaire réclamant un numéro de téléphone. La victime recevait dans la foulée un lien raccourci menant à l’APK malveillante, cette fois déguisée en application liée au concours auquel elle pensait participer, mais remplissant toujours la même fonction de dropper chargé de préparer l’installation du malware.

Une fois actif, Albiriox établit une connexion persistante vers un serveur C2 pour exfiltrer les informations du smartphone infecté et récupérer les instructions de ses opérateurs. Le cœur du dispositif repose sur un module de prise en main à distance inspiré des solutions VNC, permettant aux attaquants d’accéder à l’affichage de l’écran en temps réel, de naviguer dans les menus, de saisir du texte, de lancer des applications, bref piloter l’ensemble de l’interface. Cette capacité de contrôle total s’appuie sur les services d’accessibilité d’Android pour ensuite permettre aux cybercriminels d’ouvrir les applications bancaires et crypto de la victime, de saisir des ordres, de détourner des fonds et de valider des transactions à sa place.

Au total, Cleafy indique avoir identifié plus de 400 applications ciblées par Albiriox, des services bancaires traditionnels aux principaux portefeuilles et plateformes du secteur crypto. On y retrouve notamment Metamask, Coinbase, BitPay Wallet ainsi qu’une longue liste d’autres services plébiscités par les utilisateurs et utilisatrices.