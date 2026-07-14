Le premier maillon de la chaîne d’infection, Werkbit est une fausse application de réunion diffusée depuis un site dédié. Son exécutable, veltod, détient un identifiant de développeur Apple valide et un certificat authentifié par le processus de notarisation d’Apple, selon l’analyse technique de Jamf Threat Labs. Grâce à cette double couverture, le fichier franchit Gatekeeper, le système de vérification intégré à macOS, sans déclencher le moindre avertissement.

Une fois le disque monté, un message invite l’utilisateur à faire un clic droit sur l’application et à choisir Ouvrir. Le fichier veltod contacte alors un dépôt GitHub pour récupérer un script qui télécharge la charge finale, enregistrée sous le nom CrashReporter.dmg dans le dossier temporaire du système.

Le téléchargement du premier étage reste verrouillé derrière un code PIN transmis lors de fausses réunions. Les scanners automatisés n’y accèdent donc pas, ni les visiteurs ordinaires du site. Ses opérateurs ont enregistré le nom de domaine werkbit.io fin juin, quelques semaines avant les premières attaques en conditions réelles. Une fenêtre étroite sépare la création du site et son usage malveillant.

Le code intègre par ailleurs plusieurs mécanismes de résistance à l’analyse. Une technique d’aplatissement du flux de contrôle complique la lecture du binaire, tandis que les chaînes de caractères restent chiffrées jusqu’à l’exécution. Plusieurs vérifications anti-débogueur ralentissent le travail des chercheurs.