Sur Mac, ces deux malwares arrivent à contourner les antivirus classiques

Phoenix Worm est ce qu'on appelle un "stager". Il n'a pas été conçu pour voler des données, mais pour s'installer discrètement sur une machine afin d'attendre des instructions. Écrit en Go (et donc d'emblée compatible avec macOS, Linux et Windows), il se connecte à un serveur distant, attribue un identifiant unique à la machine infectée et commence à lui transmettre des données. Il peut aussi recevoir des instructions à distance et télécharger d'autres programmes malveillants. Aucune variante macOS ou Linux n'était détectée par les antivirus au moment de l'analyse.

De son côté, ShadeStager fonctionne autrement. Il s'active lorsqu'un accès a déjà été obtenu sur le système. Son objectif est de récupérer des données sensibles. Il s'attaque aux clés SSH, aux identifiants de services cloud comme AWS, Azure ou Google Cloud, aux fichiers de configuration Kubernetes, aux accès Git et Docker, ainsi qu'aux profils de navigateurs. Avant d'exfiltrer tout ça, il dresse un état des lieux complet de la machine en passant au crible les droits utilisateur, la configuration réseau, et les variables d'environnement. Le tout passe par une connexion HTTPS standard, ce qui rend le trafic difficile à repérer.