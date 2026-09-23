Muse dicte les messages vocaux via un serveur de Meta, lequel se charge de les transcrire. Patrick Wardle, fondateur de la fondation Objective-See et spécialiste de la sécurité macOS, a découvert qu'une appli locale ou une simple commande de terminal peut changer l'adresse de ce serveur, sans demander la moindre autorisation sur macOS. Il suffit alors de rediriger ce trafic vers un serveur piégé pour récupérer à la fois les échanges vocaux et le jeton qui authentifie le compte Muse de la victime.