Le chercheur en sécurité Patrick Wardle a découvert une faille zero-day dans Muse, l'assistant IA de Meta pour Mac. Une simple commande locale suffit à détourner l'agent pour intercepter la voix de l'utilisateur et prendre le contrôle de ses comptes connectés.
Muse, l'IA que Meta vient de lancer, n'est pas passée inaperçue et connait un succès fulgurant auprès du public et des investisseurs… mais aussi un blocage par Amazon pour des raisons de sécurité. Ars Technica détaille faille technique qui alimente ces inquiétudes.
Comment une commande de terminal peut voler la voix et le compte
Muse dicte les messages vocaux via un serveur de Meta, lequel se charge de les transcrire. Patrick Wardle, fondateur de la fondation Objective-See et spécialiste de la sécurité macOS, a découvert qu'une appli locale ou une simple commande de terminal peut changer l'adresse de ce serveur, sans demander la moindre autorisation sur macOS. Il suffit alors de rediriger ce trafic vers un serveur piégé pour récupérer à la fois les échanges vocaux et le jeton qui authentifie le compte Muse de la victime.
Avec ce jeton, l'attaquant hérite de toutes les autorisations accordées à Muse. Cela inclut lire les e-mails, gérer l'agenda, se connecter à WhatsApp ou aux réseaux sociaux, et parfois accéder aux fichiers, au micro, à la caméra ou à la localisation via les permissions macOS. Apple encadre normalement ce type d'accès pour bloquer les applications et commandes de terminal indésirables. Muse contourne cette protection en s'appuyant sur les autorisations déjà accordées par l'utilisateur.
Pour en arriver là, l'attaquant doit d'abord réussir à exécuter du code sur le Mac, via un malware, une application piégée ou de l'ingénierie sociale. Mais il n'a pas besoin de compromettre toute la machine. Une seule commande, obtenue par une technique de type ClickFix suffit. Wardle a réalisé plusieurs démonstrations de ce détournement avec l'écriture de fichiers sur le disque, la prise de photo à distance, le tout, sans le moindre signal visible pour l'utilisateur.
Alors si vous souhaitiez installer Muse… mieux vaut sans doute y réfléchir à deux fois. Plus généralement, mieux vaut limiter les connexions données d'emblée à un agent IA (messagerie, agenda, paiement, permissions système), les revoir régulièrement, et se méfier de toute demande d'autorisation inhabituelle. Reste à savoir si Meta corrigera ce problème. Garder son système à jour, utiliser un antivirus actif et ignorer les commandes trouvées sur un site ou dans un message non sollicité restent les bons réflexes face à ce genre de faille.