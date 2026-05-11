Le chercheur en cybersécurité Berk Albayrak a révélé le dimanche 10 mai 2026 une campagne de piratage mêlant Google Ads et la plateforme Claude.ai. En croyant installer l'outil Claude Code depuis le moteur de recherche Google, les victimes exécutent une commande terminal qui infecte en silence leur Mac avec un malware de type infostealer (un voleur d'informations), jugé redoutable. Une manipulation en apparence inoffensive qui cache donc en fait un logiciel espion polymorphe particulièrement difficile à détecter.