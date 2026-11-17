zekkawa

Pas étonnant de la part de Clubic, même si j’epèrais un peu plus impartial vu que le testeur n’était pas Crochard (ou je ne sais plus son nom, le fanboy Apple ultime).

8/10, franchement, 2400 eur le phone:

Oui l’écran est super… mais c’est tout pour le positif

Autonomie qui pose pb (bah oui, beaucoup de pixels)

Il est lourd…vraiment…

Les app, là c’est scandaleux de la part d’Apple, même si on dira qu’ils ne sont pas responsable. Euh, si…tu peux fournir un SDK aux dev avec un émulateur au moins 1 an avant la sortie et t’assurer que les apps les plus utilisées soient compatible. Là c’est UNE HONTE ! Un mode paysage qui ne sert à RIEN les 3/4 du temps, donc obligé de passer en mode portrait…qui est just un plus gros iPhone, ca n’affiche pas forcément plus de contenu pour beaucoup d’app, il est juste plus gros.

La fonction stretch est un aveu de faiblesse, mais nécessaire.

Et vous mettez 8/10 pour 2400eur !? Sérieusement, le syndrome de Stockholm sur Apple me surprendra toujours!

Je ne suis pas un hater de la marque, j’ai du matos Apple.

Et oui le tél, je l’ai eu entre les mains pendant un bon moment, assez pour me rendre compte qu’il est bien trop cher, que certains défauts ne partiront pas (tout le monde dit que la charnière est problématique, vous êtes les seuls a dire l’inverse), et que d’autres (les apps), c’est clairement l’inconnue!