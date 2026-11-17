Un écran magnifique, des applications qui nous agacent et un Pro Max qu’on n’a pourtant pas repris : après trois semaines avec l’iPhone Duo, on fait le bilan en vidéo avec Thomas.
On attendait depuis longtemps qu’Apple sorte un iPhone pliant. Maintenant qu’on l’utilise tous les jours, on comprend aussi pourquoi certains préféreront attendre le suivant. Entre le plaisir de découvrir ce grand écran et les petites contrariétés qui reviennent plusieurs fois par jour, l'iPhone Duo nous aura rarement laissés indifférents.
- Fabrication et charnière remarquables
- Format passeport très agréable
- Écran mat nano-texturé, pliure discrète
Avec Thomas, on a donc pris le temps d’en parler devant la caméra, téléphone en main. Ce qui nous plaît, ce qui nous énerve, les habitudes qu’il faut reprendre et celles qu’on n’a aucune envie de perdre : voici notre test vidéo du premier iPhone pliant d’Apple.
Le grand écran fait son effet, le format fermé aussi
Il suffit d’ouvrir le Duo devant quelqu’un pour comprendre une partie de son intérêt. L’écran intérieur est superbe, le traitement mat atténue les reflets et la pliure se fait suffisamment discrète pour qu’on finisse par l’oublier. Pour regarder une vidéo dans le train ou montrer des photos à ses proches, on prend vite goût à ce petit luxe.
Mais ce serait dommage de réduire le Duo au téléphone qu’on déplie. Son format passeport nous plaît aussi lorsqu’il reste fermé : moins haut qu’un Pro Max, plus discret dans la poche, suffisamment large pour écrire confortablement. En main, ses proportions et son poids demandent davantage d’efforts. Voilà tout le paradoxe : on apprécie ce format sans toujours le trouver plus pratique.
À 2 339 €, on aimerait avoir moins d’excuses à lui trouver
Le retour à Touch ID fait partie des concessions qu’on n’avait pas particulièrement envie de retrouver. La disparition du téléobjectif aussi. Mais ce sont surtout les applications mal adaptées qui rappellent les limites de cette première génération : quand Discord ou Chrome n’exploitent pas correctement l’écran, on se demande forcément à quoi bon avoir payé pour cette surface supplémentaire.
Et pourtant, nos eSIM sont toujours dans le Duo. L’autonomie tient la route, la fabrication est remarquable et le plaisir de l’utiliser n’a pas disparu avec les premiers jours de découverte. On aimerait simplement qu’Apple et les développeurs terminent le travail.
C’est ce mélange d’enthousiasme et de frustrations qu’on vous raconte dans la vidéo. Pour retrouver nos mesures, les exemples photo et le détail de notre expérience, notre test complet de l’iPhone Duo est également disponible ci-dessous.