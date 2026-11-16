Baptisé WindowsiOS, le projet ne remplace pas iOS, mais exécute Windows 11 24H2 dans sa version ARM64 au sein d’un environnement virtuel. Pour contourner les restrictions d’Apple sur la virtualisation matérielle, il exploite un moteur de traduction binaire capable d’adapter à la volée les instructions de Windows à l’environnement d’exécution de l’iPhone Duo. Une opération facilitée par l’architecture ARM64 commune au système de Microsoft et à la puce A20 Pro du smartphone.

Ce moteur, Ammaar Reshi l’a repris de Henge, un projet open source qui avait déjà permis de faire fonctionner macOS sur iPhone, puis l’a adapté aux exigences de Windows grâce aux agents de Gemini 4 Carbon, en retravaillant la gestion de la mémoire, le démarrage du système et la prise en charge des périphériques virtuels.

L’interface a également été adaptée au format pliable de l’iPhone Duo . Entièrement ouvert, le smartphone fait office de tablette Windows sur son écran de 7,6 pouces. Replié à moitié, il se transforme en petit ordinateur portable, avec clavier et pavé tactile virtuels, sur lequel il est même possible de naviguer sur Internet grâce à Microsoft Edge.