Un responsable de Google a réussi à faire tourner Windows 11 sur le tout premier iPhone pliable d’Apple, avec l’aide de Gemini. Une expérience insolite qui transforme le smartphone en (presque) vrai PC miniature, au prix de quelques acrobaties techniques.
Voilà quelques années, déjà, que Microsoft a jeté l’éponge concernant Windows sur smartphone, mais il semblerait que tout le monde n’ait pas encore renoncé à l’idée. Ammaar Reshi, responsable du produit et du design chez Google AI Studio, vient de publier une vidéo sur X dans laquelle il fait fonctionner Windows 11 sur un iPhone Duo, le tout premier smartphone pliable d’Apple. Pas de jailbreak ni de PC distant pour faire tourner le système, mais un projet développé avec l’aide de Gemini 4 Carbon en seulement deux heures, à en croire son auteur.
Windows 11 et iOS, une cohabitation assez improbable
Baptisé WindowsiOS, le projet ne remplace pas iOS, mais exécute Windows 11 24H2 dans sa version ARM64 au sein d’un environnement virtuel. Pour contourner les restrictions d’Apple sur la virtualisation matérielle, il exploite un moteur de traduction binaire capable d’adapter à la volée les instructions de Windows à l’environnement d’exécution de l’iPhone Duo. Une opération facilitée par l’architecture ARM64 commune au système de Microsoft et à la puce A20 Pro du smartphone.
Ce moteur, Ammaar Reshi l’a repris de Henge, un projet open source qui avait déjà permis de faire fonctionner macOS sur iPhone, puis l’a adapté aux exigences de Windows grâce aux agents de Gemini 4 Carbon, en retravaillant la gestion de la mémoire, le démarrage du système et la prise en charge des périphériques virtuels.
L’interface a également été adaptée au format pliable de l’iPhone Duo. Entièrement ouvert, le smartphone fait office de tablette Windows sur son écran de 7,6 pouces. Replié à moitié, il se transforme en petit ordinateur portable, avec clavier et pavé tactile virtuels, sur lequel il est même possible de naviguer sur Internet grâce à Microsoft Edge.
Une prouesse, mais pas tout à fait un PC de poche
Avant d’espérer transformer son propre iPhone en PC Windows, il faudra tout de même s’armer d’un peu de patience et de solides connaissances techniques. L’installation nécessite un Mac équipé d’une puce Apple Silicon, les outils de développement d’Apple et une image de Windows 11 ARM64, tandis que chaque lancement impose de passer par un débogueur pour autoriser l’exécution du code traduit.
Ammaar Reshi revendique des performances proches d’une exécution native sur l’iPhone Duo, seul appareil sur lequel WindowsiOS a été testé jusqu’ici. Pour parvenir à ce résultat, il a dû alléger Windows 11 afin de le faire tenir dans les 4,5 Go de mémoire qui lui sont alloués, en désactivant ou supprimant plus de 35 services et composants, parmi lesquels les protections de Microsoft Defender.
Bref, il faut quand même avoir un sacré goût pour la bidouille, et les moyens de se l’offrir, pour installer sur un iPhone à 2 339 euros une version de Windows 11 dont le support vient de prendre fin, vous en conviendrez.
- Fabrication et charnière remarquables
- Format passeport très agréable
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