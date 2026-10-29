Des spécialistes de la cyberdéfense recevront cette semaine un accès à Gemini 4 Carbon, le modèle le plus performant de Google selon l’entreprise. Les développeurs et le grand public devront patienter jusqu’à ce que Google termine le réglage de ses garde-fous.
Du côté de Mountain View, on prend les devants, mais on se dépêche. Le 13 octobre, Google ouvrait Gemini 4 Argon aux utilisateurs de l’application Gemini et aux développeurs. Quinze jours plus tard, Google DeepMind dévoile Gemini 4 Carbon, un modèle pensé pour la cyberdéfense, de la recherche de failles jusqu’à leur correctif. D’après Reuters, Google accélère la course contre OpenAI et Anthropic sur le code et la cybersécurité.
88,2 % sur SEC-bench Pro, des scores mesurés sans garde-fous
Pour dénicher des vulnérabilités dans de vrais logiciels, Carbon obtient 88,2 % au test SEC-bench Pro, selon Google. Il décroche 54,8 % lorsqu’il doit exploiter ces failles sur ExploitGym, et 71 % lorsqu’il doit les corriger sur CWE-bench. Google a toutefois mené ces trois évaluations sans garde-fous, alors que les premiers utilisateurs recevront un modèle bridé.
En interne, Carbon produit du code sécurisé avec un taux de réussite plus de deux fois supérieur à celui d’Argon. L’équipe de Chrome a aussi obtenu de lui des correctifs de bonne qualité plus de dix fois plus souvent qu’avec le grand modèle d’un autre laboratoire. Mais bien sûr, fidèle à ses habitudes, Google garde le nom de ce concurrent secret. Notons que tous ces chiffres viennent de Google, et aucun organisme indépendant ne les a encore vérifiés.
L’entreprise ouvre Carbon cette semaine à une partie des défenseurs en cybersécurité, avant d’élargir l’accès à d’autres partenaires de confiance via son programme Fairwind. Google soumet aussi Carbon au dispositif volontaire du gouvernement américain, qui évalue les modèles avant leur sortie.
Moins de tricheries le tarif de lancement d’Argon
Carbon prend la tête de la version 5.0 de l’Intelligence Index d’Artificial Analysis, avec un score de 59. Pendant son entraînement, Google a traqué les raccourcis que prennent certains modèles pour réussir un test sans faire le travail demandé. Sur Terminal-Bench 4.0, Carbon n’a réussi aucune tricherie, et il n’a tenté de tricher que dans 0,4 % des cas. Chez les équipes de Google qui codent avec lui, les alertes graves de désalignement ont diminué de près de 80 %.
Lors des tests d’injection de prompt indirecte de Gray Swan, aucune attaque n’a fonctionné contre Carbon, contre 0,7 % de réussite avec Argon. D’après les tests internes de Google, le modèle avance environ deux fois moins d’affirmations sans preuve que son prédécesseur.
Les clients paieront Carbon au tarif de lancement d’Argon, 2 dollars par million de tokens en entrée et 10 dollars en sortie. Ces prix doubleront à la fin de cette période, à 4 et 20 dollars. Google promet le modèle aux autres utilisateurs « dès que possible », and that's all, folks !