Pour dénicher des vulnérabilités dans de vrais logiciels, Carbon obtient 88,2 % au test SEC-bench Pro, selon Google. Il décroche 54,8 % lorsqu’il doit exploiter ces failles sur ExploitGym, et 71 % lorsqu’il doit les corriger sur CWE-bench. Google a toutefois mené ces trois évaluations sans garde-fous, alors que les premiers utilisateurs recevront un modèle bridé.

En interne, Carbon produit du code sécurisé avec un taux de réussite plus de deux fois supérieur à celui d’Argon. L’équipe de Chrome a aussi obtenu de lui des correctifs de bonne qualité plus de dix fois plus souvent qu’avec le grand modèle d’un autre laboratoire. Mais bien sûr, fidèle à ses habitudes, Google garde le nom de ce concurrent secret. Notons que tous ces chiffres viennent de Google, et aucun organisme indépendant ne les a encore vérifiés.

L’entreprise ouvre Carbon cette semaine à une partie des défenseurs en cybersécurité, avant d’élargir l’accès à d’autres partenaires de confiance via son programme Fairwind. Google soumet aussi Carbon au dispositif volontaire du gouvernement américain, qui évalue les modèles avant leur sortie.