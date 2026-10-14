Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

Qu’est-ce qu’un modèle Gemini (comme Gemini 4 Argon) et en quoi diffère-t-il d’une simple fonctionnalité d’IA ?

Un modèle d’IA est le moteur statistique qui génère les réponses (texte, code, raisonnement) à partir d’instructions, alors qu’une fonctionnalité (ex. mode tâches, connecteurs d’apps) est une couche logicielle qui l’exploite. Deux modèles d’une même famille peuvent viser des priorités différentes : latence, coût, qualité d’écriture, robustesse aux consignes ou performance sur le code. Dire qu’Argon est plus « discipliné » renvoie à son comportement d’alignement : meilleure fidélité aux instructions, moins de digressions et de répétitions, formats plus stables. En pratique, cela peut changer la fiabilité sur des tâches longues (rédaction structurée, refactorisation, procédures) même si l’interface reste la même.

Que signifie « accès au modèle par API » avec une facturation au million de tokens (entrée/sortie) ?

Une API permet à une application ou un script d’appeler le modèle automatiquement, sans passer par l’interface Gemini, via des requêtes standardisées. La facturation au token correspond à l’unité de texte traitée : l’« entrée » regroupe votre prompt et le contexte envoyé, la « sortie » correspond aux tokens générés par le modèle. Les tarifs différenciés reflètent souvent le coût de calcul plus élevé côté génération (sortie) que côté lecture (entrée). Cette logique incite aussi à optimiser les prompts (réduire le contexte inutile) et à limiter les réponses trop longues pour maîtriser la facture.

Qu’appelle-t-on une interface « agentique » (comme Antigravity) et en quoi est-ce différent d’un simple chat IA ?

Une interface agentique pilote l’IA comme un « agent » capable d’enchaîner des étapes, d’utiliser des outils (fichiers, terminal, services connectés) et de suivre un plan plutôt que de répondre à un message isolé. Elle peut gérer des tâches multi-étapes comme la refactorisation de code, la recherche d’erreurs, ou l’exécution de commandes, avec une mémoire de travail plus structurée. Le gain principal se situe dans l’orchestration : l’utilisateur décrit un objectif, et l’agent décompose, exécute, vérifie et itère. Selon les offres, certaines capacités (outils, quotas, accès en ligne de commande) peuvent rester réservées aux abonnements les plus chers.