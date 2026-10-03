Les changements commencent à s’appliquer le 9 octobre pour les utilisateurs d’un compte personnel sans abonnement IA. Selon le tableau de Google, ils n’auront plus accès qu’à Flash-Lite, le modèle d’entrée de gamme de la famille. Flash et Pro ne leur seront plus proposés.

Les abonnés AI Plus conservent Flash-Lite et gardent Flash, mais pas Pro. Google leur enverra un e-mail précisant la date à laquelle la modification les concerne. Enfin, les utilisateurs ayant souscrit aux formules AI Pro et AI Ultra, plus chères, conservent un accès aux trois modèles.

Pour chaque modèle disponible, le niveau d’effort reste réglable : bas, moyen ou élevé. Un niveau plus haut améliore les réponses mais consomme davantage de la limite d’usage. Deep Think, le mode de raisonnement parallèle maximal, reste réservé aux abonnés AI Pro et Ultra. La grille de Google ne mentionne pas Gemini 4 Argon, présenté le 30 septembre : ce nouveau modèle de pointe est d’abord réservé aux spécialistes de la cybersécurité, avant d’arriver, sans date précise, chez les clients payants de l’API et les abonnés AI Ultra.