À partir du 9 octobre, Gemini ne proposera plus que Flash-Lite aux utilisateurs sans abonnement. Flash passe derrière AI Plus et Pro derrière AI Pro ou Ultra.
Depuis mai, Google a revu la manière dont Gemini mesure l’usage, avec des limites calculées en puissance de calcul qui se renouvellent toutes les cinq heures jusqu’à un plafond hebdomadaire. Une nouvelle étape s’annonce pour octobre, et elle ne touche plus à la quantité mais au choix : les modèles proposés dans l’application dépendront plus nettement du forfait Google AI. Google l’indique dans sa page d’aide, avec un calendrier précis pour les utilisateurs sans forfait et un e-mail à venir pour les abonnés AI Plus. Le tableau publié se lit vite, et la ligne la plus courte est celle des utilisateurs sans abonnement.
Flash-Lite sera le seul modèle pour les utilisateurs sans abonnement
Les changements commencent à s’appliquer le 9 octobre pour les utilisateurs d’un compte personnel sans abonnement IA. Selon le tableau de Google, ils n’auront plus accès qu’à Flash-Lite, le modèle d’entrée de gamme de la famille. Flash et Pro ne leur seront plus proposés.
Les abonnés AI Plus conservent Flash-Lite et gardent Flash, mais pas Pro. Google leur enverra un e-mail précisant la date à laquelle la modification les concerne. Enfin, les utilisateurs ayant souscrit aux formules AI Pro et AI Ultra, plus chères, conservent un accès aux trois modèles.
Pour chaque modèle disponible, le niveau d’effort reste réglable : bas, moyen ou élevé. Un niveau plus haut améliore les réponses mais consomme davantage de la limite d’usage. Deep Think, le mode de raisonnement parallèle maximal, reste réservé aux abonnés AI Pro et Ultra. La grille de Google ne mentionne pas Gemini 4 Argon, présenté le 30 septembre : ce nouveau modèle de pointe est d’abord réservé aux spécialistes de la cybersécurité, avant d’arriver, sans date précise, chez les clients payants de l’API et les abonnés AI Ultra.
Des limites d’usage qui montent avec l’abonnement
Depuis le 17 mai, les limites de Gemini sont calculées en puissance de calcul. Elles tiennent compte de la complexité de la demande, des fonctions utilisées et de la longueur de la conversation. Certaines fonctions les épuisent plus vite : génération d’images, de vidéos et de musique, Deep Research, le modèle Pro, la réflexion étendue et Deep Think.
Les abonnés payants disposent de plafonds plus élevés : AI Plus offre des limites deux fois supérieures aux limites standard, AI Pro quatre fois, et AI Ultra cinq ou vingt fois celles d’AI Pro selon la formule. Sans abonnement, Gemini reste utilisable avec Flash-Lite et des limites standard. Pour garder Flash, il faut au minimum AI Plus, et pour Pro, AI Pro. Les abonnés AI Plus doivent surveiller leur boîte mail pour connaître leur date, et Google recommande de mettre à jour l’application mobile Gemini. L’abonnement peut être changé ou résilié à tout moment.
Google ne justifie pas ce choix, mais ses dirigeants répètent depuis février que le groupe est limité par sa capacité de calcul, et la logique n’est pas isolée. Les limites de Gemini, renouvelées toutes les cinq heures dans un plafond hebdomadaire, suivent le même découpage que celles d’Anthropic, et OpenAI réserve à l’offre gratuite de ChatGPT son modèle le plus léger, GPT-5.6 Luna, en gardant des plafonds sur les fichiers, les images et la voix. Chez Google comme chez OpenAI, le gratuit reçoit le modèle léger, la puissance se paie.