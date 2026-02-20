Depuis le 18 février, Google a déployé son modèle le plus puissant. Dans l'application Gemini, c'est réservé aux abonnés. Il existe pourtant une alternative gratuite, accessible à tous, que la firme n'a guère mise en avant.
Google a annoncé Gemini 3.1 Pro hier soir. Sur le benchmark ARC-AGI-2, conçu pour tester le raisonnement abstrait sur des puzzles inédits, le modèle affiche 77,1%. C'est plus du double du score de Gemini 3 Pro. Comme le rapporte le blog officiel de Google, dans l'application Gemini grand public, l'accès reste limité aux abonnés Google AI Pro et Ultra. Pour y accéder sans débourser un centime, il faut passer par Google AI Studio, la plateforme officielle destinée aux développeurs.
Comment accéder à Gemini 3.1 Pro sans abonnement
Google AI Studio (aistudio.google.com) est l'environnement de test officiel de l'API Gemini. La plateforme est gratuite et ne demande qu'un compte Google. Une fois connecté, il suffit de créer un nouveau « Playground ». Le modèle « Gemini 3.1 Pro Preview » apparaît dans la liste des modèles disponibles, aux côtés de Gemini 3 Pro Preview et de Gemini 3 Flash Preview.
L'interface propose plusieurs leviers de configuration. La température contrôle le degré de créativité dans les réponses. Le niveau de raisonnement, libellé « Thinking level » dans l'interface, offre trois paliers : faible, moyen ou élevé. Ce paramètre influe sur la profondeur d'analyse, au prix d'un temps de réponse plus long aux niveaux élevés. Parmi les outils disponibles, on trouve l'ancrage sur Google Search, le contexte d'URL pour soumettre des pages web à l'analyse, et l'exécution de code. Il est aussi possible de définir des instructions système pour orienter le comportement du modèle vers un usage précis.
Sur les quotas, Google précise que les limites du niveau gratuit dépendent de la charge des serveurs et ne sont pas garanties. Les modèles en aperçu, comme c'est le cas de Gemini 3.1 Pro, sont soumis à des restrictions plus strictes que les modèles en disponibilité générale. Aucune carte bancaire n'est requise pour créer un compte et commencer à tester.