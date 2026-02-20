L'interface propose plusieurs leviers de configuration. La température contrôle le degré de créativité dans les réponses. Le niveau de raisonnement, libellé « Thinking level » dans l'interface, offre trois paliers : faible, moyen ou élevé. Ce paramètre influe sur la profondeur d'analyse, au prix d'un temps de réponse plus long aux niveaux élevés. Parmi les outils disponibles, on trouve l'ancrage sur Google Search, le contexte d'URL pour soumettre des pages web à l'analyse, et l'exécution de code. Il est aussi possible de définir des instructions système pour orienter le comportement du modèle vers un usage précis.