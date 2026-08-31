Les plafonds journaliers sur Gemini Notebook, c’est terminé : à partir du 2 septembre, Google revoit entièrement vos limites d’usage.
L’heure est au changement pour Gemini Notebook, l’assistant de recherche IA anciennement connu sous le nom de NotebookLM : Google, a, en avril dernier, fusionné les espaces de travail de ce service et de son intelligence artificielle via la fonction « Notebooks » avant de lancer en juin une mise à jour très ambitieuse. Le géant de la Tech s’attaque désormais aux limites d’utilisation de cet outil. On vous explique.
Des limites d’utilisation entièrement remaniées
Auparavant, sur Gemini Notebook, les choses étaient claires : avec un compte gratuit, par exemple, on ne pouvait obtenir que 3 résumés audio et 10 quiz par jour. Les choses vont, toutefois, devenir un peu plus complexes.
Google a, en effet, expliqué dans l’une de ses pages de support qu'« à compter du 2 septembre 2026, Gemini Notebook appliquera des limites d’utilisation basées sur la puissance de calcul, déterminant ainsi votre niveau d’interaction avec les fonctionnalités. Ces limites prennent en compte la complexité de votre requête, les modèles et fonctionnalités utilisés, la durée de votre conversation et certaines fonctionnalités spécifiques. »
- Réponses liées aux sources
- Nombreux formats de fichiers
- Génération audio et visuelle
Cette nouvelle formule s’inspire du fonctionnement actuel de Gemini, dont la limite d’utilisation avait drastiquement chuté après l’I/O 2026 : elle était, en effet, passée de 24 à 5 heures, ce qui sera aussi le cas désormais pour Gemini Notebook.
Un argument pour faire payer les utilisateurs plus cher ?
Dans les faits, Google a fait le choix de se baser sur l’usage réel plutôt que d’imposer le même forfait à tous ses utilisateurs. Dans son annonce, la firme explique notamment vouloir leur offrir un « meilleur contrôle sur (leur) flux de travail ». Les utilisateurs bénéficieront de limites standards, tandis que les abonnés AI Plus, Pro et Ultra profiteront d’usages accrus : selon l’abonnement, ils auront des limites de 2 à 20 fois plus élevées. En agissant ainsi, Google essaye probablement de pousser gentiment les utilisateurs vers ses formules les plus généreuses.
À noter, le géant de la Tech a tout de même fait un petit geste sympathique : si vous dépassez votre quota et que vous ne souhaitez ni attendre 5 heures ni passer à un abonnement supérieur, Gemini Notebook vous « suggérera des alternatives si votre premier choix dépasse votre limite ». L’outil proposera également de mettre en attente les tâches un peu trop lourdes, comme la création de vidéos et de diaporamas, et de vous envoyer une notification quand celles-ci seront achevées.
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