Dans les faits, Google a fait le choix de se baser sur l’usage réel plutôt que d’imposer le même forfait à tous ses utilisateurs. Dans son annonce, la firme explique notamment vouloir leur offrir un « meilleur contrôle sur (leur) flux de travail ». Les utilisateurs bénéficieront de limites standards, tandis que les abonnés AI Plus, Pro et Ultra profiteront d’usages accrus : selon l’abonnement, ils auront des limites de 2 à 20 fois plus élevées. En agissant ainsi, Google essaye probablement de pousser gentiment les utilisateurs vers ses formules les plus généreuses.