Le géant de Mountain View rapproche deux de ses outils d’intelligence artificielle, à savoir Gemini et NotebookLM. Cette intégration permet de réunir recherches et projets dans un même espace, avec une synchronisation automatique entre les deux services.
Google lance « Notebooks », une fonction qui relie directement Gemini et NotebookLM. Repérée depuis plusieurs semaines dans les analyses de code, cette nouveauté vise à offrir un système centralisé pour piloter des tâches complexes et des dossiers étalés dans le temps. Les Notebooks fonctionnent comme des bases de connaissances personnelles intégrées à Gemini, capables de communiquer en temps réel avec NotebookLM. Conversations, fichiers et documents de recherche se regroupent ainsi au même endroit, éliminant le besoin de jongler entre plusieurs fils de discussion éparpillés.
Des contenus centralisés et synchronisés entre Gemini et NotebookLM
La création d’un Notebook s’effectue depuis le panneau latéral de Gemini, via l’option « New notebook ». Une fois ouvert, cet espace permet de regrouper plusieurs éléments liés à un même sujet : conversations, PDF ou encore différents fichiers importés. L’utilisateur peut aussi définir des consignes personnalisées afin d’orienter les réponses générées par l’IA.
Gemini s’appuie ensuite sur l’ensemble de ces contenus, qu’il croise avec ses propres outils et la recherche web, pour affiner ses réponses. L’intérêt se prolonge avec la synchronisation automatique entre les deux services : chaque élément ajouté dans Gemini se retrouve instantanément dans NotebookLM, et inversement. Cette continuité donne accès aux fonctions spécifiques de NotebookLM, comme les résumés vidéo ou les infographies, même lorsque le travail a été initié dans Gemini. Pratique.
Des usages pensés pour les projets au long cours
Google cible particulièrement les étudiants et les projets qui s'étalent sur la durée. Un scénario d'usage typique consiste à téléverser des notes de cours dans un Notebook, à basculer vers NotebookLM pour obtenir un résumé vidéo, puis à revenir dans Gemini afin de construire le plan d'un essai à partir des mêmes matériaux. Le système maintient la cohérence des données entre les deux environnements sans manipulation supplémentaire de la part de l'utilisateur.
Comme souligné par Android Authority, le volume de sources exploitables dans chaque Notebook varie évidemment selon le niveau d'abonnement souscrit. Les plans Google AI Ultra, Pro et Plus bénéficient de quotas plus élevés que les comptes gratuits.
Quoi qu'il en soit, le déploiement démarre dès cette semaine sur la version web, exclusivement pour les abonnés payants des formules Ultra, Pro et Plus. L'extension aux applications mobiles, l'ouverture géographique en Europe et l'accès pour les utilisateurs gratuits suivront dans les semaines à venir, selon l'entreprise californienne.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
- Synthétise efficacement de grandes quantités d'informations provenant de multiples sources
- Génère automatiquement des résumés, FAQ et guides d'étude adaptés au sujet
- Prend en charge une grande variété de formats (PDF, Google Docs, vidéos YouTube, etc.)