Google cible particulièrement les étudiants et les projets qui s'étalent sur la durée. Un scénario d'usage typique consiste à téléverser des notes de cours dans un Notebook, à basculer vers NotebookLM pour obtenir un résumé vidéo, puis à revenir dans Gemini afin de construire le plan d'un essai à partir des mêmes matériaux. Le système maintient la cohérence des données entre les deux environnements sans manipulation supplémentaire de la part de l'utilisateur.

Comme souligné par Android Authority, le volume de sources exploitables dans chaque Notebook varie évidemment selon le niveau d'abonnement souscrit. Les plans Google AI Ultra, Pro et Plus bénéficient de quotas plus élevés que les comptes gratuits.

Quoi qu'il en soit, le déploiement démarre dès cette semaine sur la version web, exclusivement pour les abonnés payants des formules Ultra, Pro et Plus. L'extension aux applications mobiles, l'ouverture géographique en Europe et l'accès pour les utilisateurs gratuits suivront dans les semaines à venir, selon l'entreprise californienne.