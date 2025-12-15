Intégrer vos carnets NotebookLM à vos discussions IA ? Ça va bientôt être possible dans Gemini.
En à peine un mois, Gemini 3 a changé la donne dans le secteur de l'intelligence artificielle. Porté aux nues par certains et craint par d'autres, ce nouveau modèle est chouchouté par Google qui ne cesse de déployer des mises à jour : meilleure intégration de Google Maps, retouches plus précises avec Banana Pro, et bien d'autres. L'outil, qui pourrait bientôt intégrer de la publicité, vient d'accueillir une nouveauté qui devrait plaire aux étudiants mais aussi aux professionnels.
NotebookLM débarque dans Gemini
En août dernier, en analysant la version bêta 16.30.59.sa.arm64 de l'application Gemini pour Android, l'équipe d'Android Authority a remarqué que Google préparait en toute discrétion l'arrivée de NotebookLM. Cet outil IA permet notamment, rappelons-le, de rechercher et d'analyser plusieurs sources pour les synthétiser par la suite sous la forme de podcasts audio, de vidéos, de cartes mentales, d'infographies, de diaporamas et bien d'autres.
L'utilisateur Alexey Shabanov de TestingCatalog a découvert qu'il était désormais possible d'intégrer aux discussions Gemini les carnets de notes NotebookLM pour fournir des éléments de contexte à l'IA et enrichir les échanges. Il suffit, pour cela :
- D'appuyer sur le bouton « + », de sélectionner la fonction « NotebookLM » ;
- De sélectionner un document dans la liste proposée ;
- De poser des questions à l'IA.
On peut aussi, si besoin est, cliquer sur le bouton « Sources » pour accéder à d'autres carnets.
Un déploiement, hélas, limité
L'arrivée de NotebookLM au sein de l'application Gemini devrait plaire à beaucoup de monde. En combinant la puissance de réflexion de cette IA avec les documents personnels, les utilisateurs pourront obtenir des réponses personnalisées et surtout, plus fiables. Le tout sans quitter l'interface Gemini, ce qui permettra aussi de gagner de précieuses minutes.
L'équipe en charge du développement du service semble avoir démarré le déploiement de cette nouvelle option durant le week-end. Pour l'heure, il semblerait que la mise à jour ne soit pas disponible globalement : la fonction n'est apparue que chez certains utilisateurs, qui disposent d'un compte Pro.
Impossible de savoir, à ce stade, si un déploiement à grande échelle est bien prévu. Patience, donc…