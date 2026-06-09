Google vient de dévoiler plusieurs nouveautés pour NotebookLM. L’objectif ? Donner aux utilisateurs les moyens de mener des projets de recherche encore plus ambitieux.
Google a lancé il y a 3 ans maintenant son outil de recherche IA, NotebookLM. Utilisé par des millions de personnes et d’organisations, ce service évolue régulièrement : génération de feuilles de calcul, infographies ne manquant pas de style, rendus cinématographiques, connexion avec Gemini et bien plus encore. Mais Google voit beaucoup plus loin.
Google muscle l’assistant de recherche NotebookLM avec Gemini 3.5
Dans un récent article de blog, Google a annoncé l’intégration du modèle IA Gemini 3.5 et de la plateforme de codage automatisée Antigravity dans NotebookLM. Cet ajout devrait permettre à l’assistant de recherche de fournir des réponses plus précises mais aussi de mieux expliquer son processus de réflexion.
Désormais chaque notebook bénéficiera d’un accès à un ordinateur sécurisé, disponible dans le cloud, ce qui lui permettra d’écrire mais aussi d’exécuter du code « pour approfondir vos recherches et réaliser des analyses plus complexes ». Google précise notamment que « le système comprend plus de 100 compétences logicielles sélectionnées, offrant un large éventail de nouvelles fonctionnalités pour une meilleure compréhension des sources de votre notebook. »
Notez que le nouveau NotebookLM surpasse largement son ancienne version : il obtient un taux de réussite moyen de 65 % sur les 5 principaux critères d’évaluation avec un score de 69,9 % pour l’analyse de longs documents et de 78,2 % pour la recherche web avancée.
Bien d’autres nouveautés annoncées
Mais ce n’est pas tout : il est désormais possible de démarrer un projet de recherche sans import de notes ou de sources au préalable. Il suffit de poser des questions sur un sujet et l’outil lancera une recherche sur Google pour trouver les meilleures sources. Libre à l’utilisateur de les intégrer ou non dans son notebook.
- Synthétise efficacement de grandes quantités d'informations provenant de multiples sources
- Génère automatiquement des résumés, FAQ et guides d'étude adaptés au sujet
- Prend en charge une grande variété de formats (PDF, Google Docs, vidéos YouTube, etc.)
Du côté des exports, NotebookLM évolue aussi avec de nombreux nouveaux formats de sortie : PNG, SVG, PDF, DOCX, MD, TXT, CSV, JSON, XLSX, PPTX et même des images générées par Nano Banana (PNG, JPG, GIF).
Hélas, Google a décidé de réserver toutes ces nouveautés aux abonnés Google AI Ultra et aux clients Workspace Business disposant d’un accès AI Ultra ou AI Expanded. Toutefois, l’espoir reste de mise car le géant de la Tech prévoit un déploiement plus large pour bientôt. La date exacte n’a cependant pas été communiquée.