NotebookLM s'apprête à vous en mettre plein la vue : le service va booster ses aperçus vidéo avec des rendus cinématographiques bien plus immersifs.
Google ne se lasse pas de son outil d'apprentissage NotebookLM et fait pleuvoir les innovations sur ce service : résumés vidéo en version mobile, nouveaux styles pour les infographies, génération de tableaux de données, fonction Deep Research et bien d'autres options ont été récemment ajoutées. Une nouvelle mise à jour vient aussi d'être déployée : elle devrait considérablement booster les capacités des aperçus vidéo.
NotebookLM passe en mode cinématographique
Les modèles IA de Google sont de plus en plus perfectionnés et le géant de la Tech ne manque pas d'idées pour en tirer le meilleur parti : il vient d'annoncer sur son blog l'arrivée d'une fonction d'aperçus vidéo cinématographiques, qui combine la puissance de Gemini 3, Nano Banana Pro et Veo 3. L'objectif ? Faciliter l'apprentissage des utilisateurs en rendant les contenus plus immersifs.
Auparavant, les aperçus vidéo se basaient sur des diapositives commentées en voix-off qui défilaient à l'écran. Ils reposent désormais sur des « animations fluides et des visuels riches et détaillés ». Comme l'explique Google, « Gemini agit désormais comme un directeur artistique, prenant des centaines de décisions structurelles et stylistiques pour optimiser la narration à partir de vos sources. Il détermine le récit, le style visuel et le format les plus adaptés, et peaufine même son propre travail pour garantir une cohérence optimale. » Une avancée qui a de quoi impressionner beaucoup d'utilisateurs.
Une option limitée à certains utilisateurs
La fonction de génération d'aperçus vidéo cinématographiques sera disponible, dans un premier temps, uniquement en langue anglaise. Tous les utilisateurs ne pourront pas accéder à cette nouveauté : Google a, en effet expliqué qu'un abonnement Google AI Ultra, soit le meilleur accès aux outils de la marque, sera nécessaire pour générer ces aperçus au rendu avancé. On rappelle que ce forfait est actuellement proposé à un tarif particulièrement élevé : 274,99 euros par mois (et 139,99 euros les 3 premiers mois).
- Synthétise efficacement de grandes quantités d'informations provenant de multiples sources
- Génère automatiquement des résumés, FAQ et guides d'étude adaptés au sujet
- Prend en charge une grande variété de formats (PDF, Google Docs, vidéos YouTube, etc.)
Il faut aussi impérativement avoir plus de 18 ans pour tester cette nouvelle option. Si vous remplissez toutes ces conditions, vous pouvez vous rendre dès aujourd'hui sur la plateforme NotebookLM pour y jeter un œil. Pour les autres, il faudra faire preuve de patience : avec un peu de chance, Google élargira un jour l'accès à cette nouvelle fonctionnalité.