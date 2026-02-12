NotebookLM s'améliore : vous allez bientôt pouvoir modifier le style des infographies générées par la plateforme.
Initialement conçu comme un assistant de recherche, NotebookLM ne cesse de se perfectionner en proposant une grande variété de fonctionnalités utiles : partage de carnets et de podcasts, génération de résumés vidéo, de tableaux de données, de diaporamas et bien plus encore. Google prépare également une avancée pour l'option de création d'infographies. On fait le point.
De nouveaux styles pour les infographies NotebookLM
Dans un récent post paru sur le réseaux sociaux, l'informateur Testing Catalog a révélé que Google testait de nouvelles options de personnalisation dans NotebookLM. La fonction Infographie, disponible dans la colonne de gauche de l'outil dans la section « Studio » devrait bientôt permettre aux utilisateurs de faire leur choix parmi 9 styles : « croquis, kawaii, professionnel, anime, pâte à modeler 3D, éditorial, storyboard, grille bento et briques. »
Auparavant, il était déjà possible d'adapter le rendu des infographies en modifiant la langue de sortie, leur orientation (portrait, paysage, carré) ou leur niveau de détail (concis, standard ou détaillé). L'utilisateur pouvait également rédiger un prompt pour guider l'IA et décrire plus précisément ce qu'il avait en tête. Mais l'ajout de ces nouveaux styles visuels devrait ouvrir encore plus le champ des possibles.
À noter : la technologie pourra aussi, via l'option « auto-select » déterminer seule quel style visuel adopter. Elle devrait, pour cela, probablement se baser sur le contenu des sources versées par l'utilisateur.
La date du déploiement reste inconnue
Afin que l'on puisse avoir une idée du rendu de cette nouvelle fonction, Testing Catalog a aussi partagé quelques aperçus : on peut notamment visualiser le style Briques ou le style Croquis dans ses publications. On note que chaque option peut s'adapter à différents besoins et que les visuels restent très généreux en informations.
- Synthétise efficacement de grandes quantités d'informations provenant de multiples sources
- Génère automatiquement des résumés, FAQ et guides d'étude adaptés au sujet
- Prend en charge une grande variété de formats (PDF, Google Docs, vidéos YouTube, etc.)
Pour l'heure, Google n'a pas communiqué sur cette nouvelle fonction et on ne sait pas si elle est en passe d'être finalisée : impossible, donc, de savoir si de nouveaux styles visuels seront, à terme, versés dans la plateforme ou quel impact cette avancée aura sur le temps de génération. On ne sait pas non plus quand cette nouveauté sera déployée et si elle sera disponible globalement ou non.