La version mobile de NotebookLM rattrape enfin son retard en fonctionnalités : les résumés vidéo sont disponibles, et ce, pour tous les utilisateurs.
NotebookLM évolue encore. Cet outil de prise de notes IA développé par Google, est capable de faire des recherches approfondies mais aussi de générer des tableaux de données, des infographies, des diaporamas, et bien plus encore. Sa version mobile, un peu plus limitée, s'améliore aussi : les résumés vidéos viennent tout juste d'être mis à disposition des utilisateurs.
Les résumés vidéos débarquent dans l'app mobile NotebookLM
Quand on a pas beaucoup de temps pour apprendre, les résumés vidéos peuvent être d'une aide précieuse : au lieu de lire des kilomètres de texte, on peut, en quelques minutes, comprendre les tenants et les aboutissants d'une notion sans aucune prise de tête. Jusqu'à récemment, cette fonctionnalité bien utile n'était disponible que dans la version web de NotebookLM. Google vient enfin de l'intégrer à sa version mobile.
Pour accéder à cette nouvelle option, il suffit d'ouvrir un carnet de notes dans l'application puis de cliquer, en bas à droite de l'écran, sur le bouton « Studio », illustré par une baguette magique. On peut alors appuyer sur la fonction « Résumé vidéo ». Le contenu apparaîtra, après quelques minutes d'attente, dans la section « Contenu multimédia généré ».
De nouvelles options de personnalisation également disponibles
En plus de cette nouveauté, Google a aussi ajouté à l'appli de nouvelles options de personnalisation pour l'option « Infographie » : un bouton doté d'une icône en forme de stylo est désormais disponible. En cliquant dessus, vous pouvez notamment :
- Modifier l'orientation du visuel : paysage, portrait ou carré ;
- Sélectionner une ou plusieurs sources ;
- Rédiger des requêtes complémentaires en langage naturel ;
- Sélectionner une langue de sortie.
- Synthétise efficacement de grandes quantités d'informations provenant de multiples sources
- Génère automatiquement des résumés, FAQ et guides d'étude adaptés au sujet
- Prend en charge une grande variété de formats (PDF, Google Docs, vidéos YouTube, etc.)
Les dernières notes de version de NotebookLM indiquent que des options de personnalisation ont également ajoutées à la fonction de génération de diaporamas : il est possible de rédiger un prompt pour donner des indications supplémentaires (sur l'audience, le style, l'objectif visé, par exemple), de modifier la longueur de la présentation, d'opter pour un format détaillé ou pour un format « Présentateur » plus épuré ou de changer la langue de sortie. Hélas, pour l'instant, ces nouvelles fonctions ne semblent pas encore disponibles.
Ces avancées sont déployées dans l'application mobile NotebookLM, en version iOS ou Android. Si vous ne les voyez pas apparaître, n'hésitez pas à forcer l'arrêt du service dans les paramètres de votre téléphone pour recevoir la mise à jour.