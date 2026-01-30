Les dernières notes de version de NotebookLM indiquent que des options de personnalisation ont également ajoutées à la fonction de génération de diaporamas : il est possible de rédiger un prompt pour donner des indications supplémentaires (sur l'audience, le style, l'objectif visé, par exemple), de modifier la longueur de la présentation, d'opter pour un format détaillé ou pour un format « Présentateur » plus épuré ou de changer la langue de sortie. Hélas, pour l'instant, ces nouvelles fonctions ne semblent pas encore disponibles.