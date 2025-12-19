Plus rien n'arrête NotebookLM : l'outil d'apprentissage IA vient de bénéficier d'une nouvelle mise à jour qui devrait plaire aux amateurs d'analyse de données.
Décidément, Google adore NotebookLM. Le géant de la Tech multiplie les mises à jour pour cet outil IA, qui permet, rappelons-le, à tous ceux qui le souhaitent de comprendre plus facilement certains concepts et bien plus encore. Génération de vidéos explicatives, intégration de Nano Banana, optimisation des performances, création d'infographies et de slides et bien d'autres nouveautés ont récemment été intégrées à cette plateforme.
Et comme il n'y a pas de repos pour les braves, Google vient de dévoiler une nouvelle avancée pour cette application innovante.
Les tableaux de données débarquent dans NotebookLM
Le mois dernier, Google a inclut dans NotebookLM la fonctionnalité Deep Search, qui permet de parcourir le web et d'enrichir les recherches des utilisateurs. Cette option devrait se combiner à merveille avec la nouvelle avancée du service : la création de tableaux de données.
L'équipe en charge du développement de l'app vient, en effet, d'annoncer que NotebookLM est désormais capable de « synthétiser vos sources en tableaux clairs et structurés, prêts à être exportés vers Google Sheets. » L'option devrait être appréciée par de nombreux utilisateurs, qu'il s'agisse d'étudiants, de professeurs, de chercheurs ou de professionnels. Pour l'utiliser, il suffit d'échanger avec l'IA et de décrire en langage naturel quel tableau de données l'on souhaite générer.
Une option, pour l'instant, payante
Google entrevoit d'ores et déjà plusieurs cas où cette nouvelle fonctionnalité pourrait s'avérer utile. Dans son annonce, la firme explique, par exemple, que NotebookLM pourra se baser sur des comptes-rendus de réunion pour créer des tableaux d'actions à réaliser, générer des comparatifs de prix, concevoir des récapitulatifs pour faciliter l'apprentissage de leçons, synthétiser des résultats d'essais cliniques et bien plus encore.
- Synthétise efficacement de grandes quantités d'informations provenant de multiples sources
- Génère automatiquement des résumés, FAQ et guides d'étude adaptés au sujet
- Prend en charge une grande variété de formats (PDF, Google Docs, vidéos YouTube, etc.)
La fonction de création de tableaux de données a été déployée hier dans NotebookLM. Pour l'heure, elle n'est disponible que pour les utilisateurs payants : il faut, en effet, avoir un abonnement Pro ou Ultra pour l'utiliser. Si vous disposez d'un compte gratuit, pas de panique, il faudra simplement faire preuve d'un peu de patience : Google prévoit de déployer l'option plus largement « dans les semaines à venir. »