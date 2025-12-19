Décidément, Google adore NotebookLM. Le géant de la Tech multiplie les mises à jour pour cet outil IA, qui permet, rappelons-le, à tous ceux qui le souhaitent de comprendre plus facilement certains concepts et bien plus encore. Génération de vidéos explicatives, intégration de Nano Banana, optimisation des performances, création d'infographies et de slides et bien d'autres nouveautés ont récemment été intégrées à cette plateforme.