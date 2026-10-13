Jusqu’ici, discuter avec Gemini et lui confier une vraie mission restaient deux expériences assez séparées. Google commence à les rapprocher. Selon 9to5Google, une nouvelle interface apparaît progressivement sur Android afin de faire remonter Spark au cœur de l’assistant, plutôt que de le laisser vivre dans un coin du menu.

Le changement semble être activé côté serveur. Aucun équivalent n’a encore été repéré sur iOS ou sur le Web, ce qui laisse penser à un déploiement progressif plutôt qu’à une simple expérimentation interne.