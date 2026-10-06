À partir de ce 6 octobre, les nouvelles tâches Cowork lancées avec les abonnements Claude Pro et Max s’exécutent dans le cloud d’Anthropic. L’option « Uniquement sur votre ordinateur » disparaît. Les tâches déjà commencées localement le restent et peuvent être poursuivies normalement. En échange, Claude peut continuer à travailler même lorsque votre machine est fermée ou éteinte.
Une précision importante s’impose tout de même. Claude lui-même ne tournait pas auparavant grâce à la puissance de votre PC ou de votre Mac. Cowork n’était pas une IA locale au sens d’Ollama ou LM Studio. Ce qui restait sur la machine était l’environnement de travail de l’agent : sa boucle d’exécution, ses accès aux fichiers et aux outils, ainsi que le code et les commandes lancés pendant la tâche.
Anthropic poursuit parallèlement la fusion de Cowork et du chat classique dans une expérience unique : l’utilisateur décrit ce qu’il veut, et Claude décide s’il doit simplement répondre ou lancer une tâche plus longue. Ce changement d’interface se déploie progressivement sur les plans Pro et Max. Le basculement obligatoire vers le cloud annoncé ce 6 octobre concerne, lui, les nouvelles tâches Cowork des plans Pro et Max. Pour Team et Enterprise, Anthropic maintient pour l’instant le choix entre des tâches exécutées sur l’ordinateur et des tâches exécutées dans le cloud.
Claude peut continuer à travailler même quand votre ordinateur est éteint
Bien que Claude ne nous laisse pas le choix, le bénéfice de ce changement est malgré tout évident pour les utilisateurs. En effet, une tâche ne dépend plus du PC ou du Mac sur lequel elle a été lancée. On peut fermer son portable et laisser Claude travailler en arrière-plan, tandis que les tâches planifiées s’exécutent même lorsqu’aucun appareil n’est connecté. Les mêmes sessions sont accessibles depuis le bureau, le Web ou le mobile.
Préparer un rapport, analyser plusieurs documents ou exécuter une routine programmée n’oblige donc plus à laisser son ordinateur allumé pendant des heures. Concrètement, dans l’ancien mode local, la boucle de l’agent travaillait sur votre machine et le code s’exécutait dans une machine virtuelle isolée. Désormais, pour les nouvelles tâches Pro et Max, cette partie du travail s’effectue sur l’infrastructure d’Anthropic.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
Il y a toutefois une nuance importante. Pour travailler sur des fichiers présents sur votre ordinateur, l’application Claude Desktop reste nécessaire. Une session cloud peut lire ou modifier les fichiers des dossiers que vous avez explicitement connectés, mais seulement tant que l’application est ouverte sur cette machine. Si elle est fermée, la tâche continue dans le cloud mais perd temporairement l’accès à ces fichiers. Même logique pour les connecteurs locaux et les plugins reposant sur des serveurs MCP locaux : ils passent toujours par l’application Desktop.
Plus autonome, moins local
Soyons clairs, ce changement n'implique pas que Claude envoie tout votre disque dans le cloud. Les dossiers restent sur votre machine et l’agent n’accède qu’à ceux que vous avez connectés.
Si une tâche cloud doit consulter un fichier stocké sur votre ordinateur, une copie de ce fichier est envoyée vers les serveurs d’Anthropic pour être utilisée pendant la session. Elle est supprimée lorsque vous supprimez cette session.
Le changement résume assez bien l’évolution actuelle des agents IA. Pour travailler pendant des heures, reprendre une tâche d’un appareil à l’autre ou exécuter des routines en notre absence, ils doivent devenir moins dépendants de la machine qui les a lancés. Des agents comme OpenClaw sont justement pensés pour tourner en permanence sur une machine dédiée, par exemple un mini-PC laissé en ligne 24 h/24.
Avec Cowork, Anthropic choisit donc davantage d’autonomie et de continuité entre appareils, au prix de la disparition, pour Pro et Max, du mode où l’environnement de travail de l’agent restait sur l’ordinateur.