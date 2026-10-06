Il y a toutefois une nuance importante. Pour travailler sur des fichiers présents sur votre ordinateur, l’application Claude Desktop reste nécessaire. Une session cloud peut lire ou modifier les fichiers des dossiers que vous avez explicitement connectés, mais seulement tant que l’application est ouverte sur cette machine. Si elle est fermée, la tâche continue dans le cloud mais perd temporairement l’accès à ces fichiers. Même logique pour les connecteurs locaux et les plugins reposant sur des serveurs MCP locaux : ils passent toujours par l’application Desktop.