La nouveauté principale tient en une phrase : le travail suit désormais l’utilisateur, plutôt que l’inverse. Une tâche démarrée sur ordinateur peut être suivie depuis un téléphone, puis récupérée une fois terminée sur n’importe quel support. Les sessions programmées fonctionnent même sans connexion active d’un appareil, ce qui permet par exemple de planifier une préparation de rendez-vous client pour six heures du matin : Claude analyse les échanges de mails, les transcriptions et l’actualité récente, puis rédige un document de synthèse, tout en laissant un brouillon de réponse prêt mais non envoyé.

Anthropic insiste sur un point de contrôle essentiel : dès que l’assistant atteint une décision qui requiert un arbitrage humain, une notification est envoyée sur le téléphone de l’utilisateur, qui peut alors valider ou réorienter la tâche en cours. Selon l’entreprise américaine, rien n’est finalisé sans validation explicite de la personne concernée.

Cette approche répond à une utilisation observée en interne : plus de 90 % des usages de Cowork ne concernent pas le développement logiciel, mais des tâches de bureau classiques comme la gestion administrative ou la création de contenu.