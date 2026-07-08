Anthropic déploie Claude Cowork sur le web et les applications mobiles iOS et Android. L’assistant IA peut désormais poursuivre une tâche en arrière-plan et suivre l’utilisateur d’un appareil à l’autre, sans interruption.
Lancé en début d’année, Claude Cowork permettait déjà de confier des tâches complexes à l’intelligence artificielle d’Anthropic directement depuis un ordinateur : gestion de fichiers, rédaction, organisation de calendrier. L’IA peut traiter ainsi différentes tâches à la suite et en arrière-plan de manière automatique pour, par exemple, préparer une réunion en se basant sur les derniers mails reçus, les fichiers sur son PC ou différents documents. Mais cette assistance restait jusqu’ici cantonnée au poste de travail, avec l’obligation de rester connecté pour que le travail avance. Anthropic vient de lever cette contrainte en ouvrant Cowork au web et aux smartphones, une évolution qui change la nature même de la collaboration avec l’outil.
Un travail qui continue même le PC éteint
La nouveauté principale tient en une phrase : le travail suit désormais l’utilisateur, plutôt que l’inverse. Une tâche démarrée sur ordinateur peut être suivie depuis un téléphone, puis récupérée une fois terminée sur n’importe quel support. Les sessions programmées fonctionnent même sans connexion active d’un appareil, ce qui permet par exemple de planifier une préparation de rendez-vous client pour six heures du matin : Claude analyse les échanges de mails, les transcriptions et l’actualité récente, puis rédige un document de synthèse, tout en laissant un brouillon de réponse prêt mais non envoyé.
Anthropic insiste sur un point de contrôle essentiel : dès que l’assistant atteint une décision qui requiert un arbitrage humain, une notification est envoyée sur le téléphone de l’utilisateur, qui peut alors valider ou réorienter la tâche en cours. Selon l’entreprise américaine, rien n’est finalisé sans validation explicite de la personne concernée.
Cette approche répond à une utilisation observée en interne : plus de 90 % des usages de Cowork ne concernent pas le développement logiciel, mais des tâches de bureau classiques comme la gestion administrative ou la création de contenu.
Un accès progressif, réservé d’abord aux abonnés Max
Sur ordinateur, l’expérience complète reste disponible, avec accès aux fichiers locaux et au navigateur. L’application desktop demeure donc l’environnement de référence pour les tâches les plus poussées, tandis que le web et le mobile permettent surtout de suivre et piloter à distance ce qui s’exécute ailleurs.
Anthropic en profite également pour unifier son offre : sur le web et le bureau, le chat conversationnel classique Claude et Cowork partagent désormais une interface commune, tout comme les projets et les artefacts, ces petites applications que Claude peut générer à la demande.
Le déploiement s’effectue de manière progressive. Les abonnés à l’offre Max bénéficient d’un accès prioritaire dès aujourd’hui, les autres formules devant suivre dans les semaines à venir. Pour marquer ce lancement, Anthropic double également temporairement les limites d’usage de Cowork jusqu’au 5 août, laissant ainsi davantage de marge aux utilisateurs souhaitant tester des tâches plus ambitieuses avant que le service ne se généralise à l’ensemble des formules d’abonnement.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique