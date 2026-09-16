Anthropic fusionne Claude Cowork et le chatbot classique en une seule interface, disponible dès ce mercredi sur les forfaits Pro et Max. L'entreprise lance aussi simultanément Claude Docs et Claude Slides, deux outils pour rédiger et présenter sans quitter la plateforme.
On peut le dire, le robot conversationnel Claude est désormais plus complet que jamais, et surtout plus fluide. Entre lancer une simple question sur Claude ou ouvrir Claude Cowork pour un projet plus lourd, Anthropic a tranché. Ce mercredi 16 septembre 2026, l'entreprise californienne a annoncé fusionner les deux univers en une seule expérience, disponible dès aujourd'hui sur les abonnements Pro et Max. Autre nouveauté du jour : deux outils inédits, Claude Docs et Claude Slides, rejoignent Claude Design pour rédiger des documents et concevoir des présentations sans avoir à quitter la conversation. Un document, un diaporama, une maquette… Tout se construit désormais au même endroit, avec le même fil de discussion, et se modifie d'un clic depuis n'importe quel appareil.
Claude change de visage avec la fusion de Cowork et du chat
Anthropic avait pourtant construit Cowork comme un espace à part, pensé pour les tâches volumineuses et les projets qui s'étalent dans le temps, tandis que le chat classique restait cantonné aux échanges rapides. Mais il y avait un problème : les utilisateurs se retrouvaient sans cesse à devoir choisir la bonne porte d'entrée, chatbot ou Cowork, au risque de perdre le fil d'une conversation démarrée au mauvais endroit.
Avec la fusion des deux, c'est Claude lui-même qui jauge la complexité de la demande, sans que l'utilisateur ait à préciser s'il s'agit d'une question rapide ou d'un travail de fond. Une requête simple permet d'obtenir une réponse immédiate, comme dans un chat classique. Mais face à une tâche plus lourde, Claude continue de travailler en arrière-plan, même une fois l'ordinateur éteint, un peu comme s'il exécutait une commande en tâche de fond sur un téléphone. Anthropic prend l'exemple d'un économiste qui a pu demander à Claude de fouiller sa base de recherche juridique. L'IA a recherché les dossiers pertinents, identifié d'autres affaires liées au sujet, puis rangé le tout dans un dossier prêt à être relu. Pas besoin donc de rester devant son écran pour suivre l'avancement. Un simple coup d'œil depuis son téléphone, par exemple en allant au bureau, a suffi à voir où Claude en est.
Notons que le déploiement démarre progressivement dès aujourd'hui sur les forfaits Pro et Max, à la fois sur les applications web, bureau et mobile, et se fera tout au long des prochaines semaines. Les offres Team et gratuite suivront plus tard, et les administrateurs Enterprise seront prévenus au moins 30 jours avant tout basculement. Et bonne nouvelle pour les habitués de Cowork, les conversations, projets, artefacts, connecteurs et skills restent intacts au moment du passage.
Claude Docs, Slides et Design : le trio qui simplifie la bureautique
Outre la fusion, Anthropic a décidé d'étoffer sa palette d'outils bureautiques. Claude Docs transforme l'IA en véritable partenaire d'écriture. On rédige un document à plusieurs mains avec elle, comme on le ferait avec un collègue sur un fichier partagé, et chacun peut modifier, commenter ou compléter le texte. Claude Slides, de son côté, prend un brief de quelques lignes et le transforme automatiquement en diaporama structuré, prêt à être ajusté. L'intérêt, selon Anthropic, c'est que les deux outils puisent dans la même conversation. Demander un rapport hebdomadaire sur ce qui a bougé dans le pipeline, puis réclamer cinq slides pour la réunion de direction, donne un document et une présentation qui racontent exactement la même histoire, sans risque d'incohérence entre les deux, et le tout peut être prêt avant même d'arriver au bureau.
Docs, Slides et Design forment donc un trio de choc, même si comme tout bon artiste qui se respecte, il y a encore une période de rodage. Anthropic les qualifie de version bêta, ce qui signifie qu'ils restent en phase de test et pourraient encore évoluer avant leur version définitive. Ces outils sont pour l'instant réservés aux abonnements payants, et les entreprises clientes d'Anthropic garderont la main pour décider quand les activer auprès de leurs équipes. Côté fonctionnement, Claude demande une validation avant d'agir par défaut, un peu comme un assistant qui vous montre son brouillon avant de l'envoyer. Il est toutefois possible de basculer vers un mode plus autonome, où l'IA travaille sans interruption et ne sollicite l'utilisateur qu'en cas de blocage ou de doute. Dans tous les cas, c'est toujours à l'utilisateur que revient le dernier mot.