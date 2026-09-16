Avec la fusion des deux, c'est Claude lui-même qui jauge la complexité de la demande, sans que l'utilisateur ait à préciser s'il s'agit d'une question rapide ou d'un travail de fond. Une requête simple permet d'obtenir une réponse immédiate, comme dans un chat classique. Mais face à une tâche plus lourde, Claude continue de travailler en arrière-plan, même une fois l'ordinateur éteint, un peu comme s'il exécutait une commande en tâche de fond sur un téléphone. Anthropic prend l'exemple d'un économiste qui a pu demander à Claude de fouiller sa base de recherche juridique. L'IA a recherché les dossiers pertinents, identifié d'autres affaires liées au sujet, puis rangé le tout dans un dossier prêt à être relu. Pas besoin donc de rester devant son écran pour suivre l'avancement. Un simple coup d'œil depuis son téléphone, par exemple en allant au bureau, a suffi à voir où Claude en est.