Mais ce n’est pas tout. Anthropic en profite pour donner davantage de contrôle aux utilisateurs. Une nouvelle option, portant sur les sujets sensibles, est désormais accessible dans les paramètres de la mémoire. Désactivée par défaut, elle permet, une fois activée, à Claude de retenir des informations liées à la santé, aux origines, à la religion, aux opinions politiques ou encore à l’identité de genre. Et chaque sauvegarde de ce type déclenche une notification, afin que l’utilisateur puisse garder un œil sur ce que l’IA mémorise.