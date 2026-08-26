Anthropic unifie la mémoire de Claude, entre le chat et Cowork, son agent capable d’exécuter des tâches en autonomie. Plus besoin de tout réexpliquer à chaque changement d’outil : l’intelligence artificielle (IA) garde désormais le fil.
Claude s’est doté d’une mémoire à l’été dernier. Problème, celle-ci restait cloisonnée : ce que l’IA apprenait à travers les discussions dans le chatbot ne remontait pas jusqu’à Cowork. Il fallait donc tout reformuler d’un outil à l’autre, une contrainte qui cassait la fluidité de l’application. Anthropic a enfin décidé d’y remédier.
Ce que ça change
Avec la dernière mise à jour, la mémoire de Claude devient unique. Le chat et Cowork puisent désormais dans le même réservoir d’informations, sans aucune distinction entre les deux interfaces. Et cela s’étend même à Claude for Chrome, l’extension qui donne accès à Cowork depuis le panneau latéral du navigateur.
Autre nouveauté notable, l’IA met dorénavant à jour sa mémoire en temps réel, au fil de la discussion, plutôt que de résumer les échanges une fois qu’elle est terminée. De cette manière, les informations partagées via le chatbot sont disponibles quasi instantanément sur Cowork.
Si cela peut paraître anodin, ça change clairement la donne pour les utilisateurs. Si l’on souhaite, par exemple, préparer un compte-rendu pour un manager, les informations clés évoquées dans le chat sont directement exploitées par Cowork, sans repasser par la phase d’explication.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
Une nouvelle option concernant les « sujets sensibles »
Mais ce n’est pas tout. Anthropic en profite pour donner davantage de contrôle aux utilisateurs. Une nouvelle option, portant sur les sujets sensibles, est désormais accessible dans les paramètres de la mémoire. Désactivée par défaut, elle permet, une fois activée, à Claude de retenir des informations liées à la santé, aux origines, à la religion, aux opinions politiques ou encore à l’identité de genre. Et chaque sauvegarde de ce type déclenche une notification, afin que l’utilisateur puisse garder un œil sur ce que l’IA mémorise.
À noter que certaines données vont rester hors de sa portée quoi qu’il arrive. Cela comprend les numéros d’identité, les coordonnées bancaires, le casier judiciaire, ainsi que le statut migratoire. En outre, tout ce que Claude a retenu reste consultable et modifiable à tout moment depuis les paramètres du chatbot.
La mémoire unifiée est disponible dès maintenant et gratuitement sur les offres Free, Pro et Max, que ce soit sur navigateur, application desktop ou mobile. Vérifiez qu’elle soit bien à jour avant de pouvoir en bénéficier.
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