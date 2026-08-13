Anthropic relie son extension Claude pour Chrome à Claude Cowork. Une tâche commencée dans un onglet peut donc désormais se poursuivre sur ordinateur ou sur mobile. Anthropic introduit en parallèle un nouveau contrôle censé limiter les risques d'injection de prompts sur cette extension.
Le panneau latéral Claude in Chrome héberge désormais une session Cowork complète. L'historique, les compétences et les connecteurs sont partagés avec les autres applications Claude. Jusqu'ici, un travail entamé dans Chrome restait cantonné à cet onglet, sans lien avec le reste de l'écosystème.
Des tâches qui traversent maintenant le navigateur, le bureau et le mobile
Concrètement, Claude in Chrome est une extension qui voit la page consultée par l'utilisateur et peut agir directement dessus. L'IA peut donc cliquer sur des liens, saisir du texte, remplir des formulaires ou naviguer d'une page à l'autre, via les sessions déjà ouvertes. Anthropic donne l'exemple d'un budget à reconstituer à partir de factures dispersées sur plusieurs sites. Claude ouvre chaque onglet, récupère les montants et les dates, puis construit le tableur. La session peut ensuite être reprise dans l'application de bureau pour y ajouter des fichiers locaux ou comparer le résultat avec le budget du mois précédent.
Une session n'est donc plus rattachée à un seul appareil mais au compte de l'utilisateur. Cela permet de démarrer une tâche dans un onglet et de la retrouver plus tard sur mobile ou sur le bureau. La fonction est disponible pour les abonnements Max et Team, avec un déploiement progressif pour les comptes Pro dans les prochaines semaines. Sur les offres Entreprise, Claude in Chrome reste désactivé par défaut et les administrateurs doivent l'autoriser domaine par domaine.
Navigateur et IA ne font généralement pas bon ménage. On le sait, le risque principal reste l'injection de prompts avec des instructions cachées dans une page web, un email ou un document capables de rediriger l'IA vers des actions malveillantes, sans que l'utilisateur s'en aperçoive. Nous rapportions le mois dernier que deux vulnérabilités non corrigées dans cette extension permettaient de déclencher la lecture de Gmail ou de Google Docs sans clic authentique, et menaçaient à terme l'étape de validation censée protéger ces accès. Anthropic s'est penché sur le problème et annonce à présent un contrôle supplémentaire. Avant toute action sensible (validation d'un formulaire, envoi d'un message, téléchargement d'un fichier), une vérification distincte compare l'action prévue à la demande initiale pour bloquer ce qui ne correspond pas. Les achats et le partage de données personnelles nécessitent toujours une autorisation explicite.
Pour tester cette nouveauté, il faut passer par le Chrome Web Store, se connecter avec son compte Claude, puis ouvrir le panneau latéral. L'application de bureau reste nécessaire pour travailler avec des fichiers stockés localement ou avec d'autres logiciels installés sur l'ordinateur. Soulignons que Claude in Chrome ne fonctionne pas encore sur les autres navigateurs basés sur Chromium.
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