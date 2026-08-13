Concrètement, Claude in Chrome est une extension qui voit la page consultée par l'utilisateur et peut agir directement dessus. L'IA peut donc cliquer sur des liens, saisir du texte, remplir des formulaires ou naviguer d'une page à l'autre, via les sessions déjà ouvertes. Anthropic donne l'exemple d'un budget à reconstituer à partir de factures dispersées sur plusieurs sites. Claude ouvre chaque onglet, récupère les montants et les dates, puis construit le tableur. La session peut ensuite être reprise dans l'application de bureau pour y ajouter des fichiers locaux ou comparer le résultat avec le budget du mois précédent.

Une session n'est donc plus rattachée à un seul appareil mais au compte de l'utilisateur. Cela permet de démarrer une tâche dans un onglet et de la retrouver plus tard sur mobile ou sur le bureau. La fonction est disponible pour les abonnements Max et Team, avec un déploiement progressif pour les comptes Pro dans les prochaines semaines. Sur les offres Entreprise, Claude in Chrome reste désactivé par défaut et les administrateurs doivent l'autoriser domaine par domaine.