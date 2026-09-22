Les vendeurs de logs diffusent gratuitement une partie de leur production, afin d'attirer des clients vers des abonnements hebdomadaires ou mensuels, précise Okta. Ce lot renferme 561 jetons d'authentification uniques d'Anthropic, présents sur 404 machines, selon le tableau du rapport. Au 2 août, 164 de ces jetons n'avaient pas encore expiré.

« Les jetons de session et les clés d'API sont recherchés en priorité par les cybercriminels, car il est souvent possible de rejouer ces secrets pour contourner l'authentification par identifiants », a écrit Jeremy Kirk, directeur d'Okta Threat Intelligence. Des pirates qui rejouent un jeton encore valide accèdent en effet directement au compte, sans que la double authentification soit sollicitée.

Okta cite aussi le cas d'un ordinateur Windows 11 en Israël. Son utilisateur avait téléchargé le jeu Hearts of Iron IV dans une version piégée avec l'infostealer Remus. Le dossier de cette machine renfermait des données de session OpenAI et ChatGPT, dans un troisième profil Chrome. Okta a en outre retrouvé dans ce lot 24 clés d'API encore valides pour quatre services d'IA, dont Google Gemini et OpenAI, d'après The Hacker News.