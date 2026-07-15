Deux cent quatre-vingt-douze dépôts, tous créés depuis fin juin sous des comptes GitHub jetables, partagent le même scénario, un fichier README rempli de contenu marketing copié, avec un lien de téléchargement dissimulé au milieu. Ironie du sort, la liste des marques imitées inclut Arctic Wolf.

Le 30 juin dernier un compte a créé le dépôt Arctic-Wolf-Security/.github, avec une fausse liste de vérification de sécurité et un bouton « OFFICIAL PAGE » qui dissimulait un lien vers un domaine contrôlé par l’opérateur de la campagne. Mais c’est un seul gabarit HTML/JavaScript qui opère en réalité sous ce « vernis ». Il est ensuite réutilisé pour 292 autres marques. Le script lit l’URL et reconstruit à la volée le titre de la page ainsi que ses badges de confiance, VirusTotal Approved en tête. Une soixantaine de redirecteurs seulement sont encore actifs à ce jour. Grâce aux signalements reçus sur GitHub, la majorité des dépôts ont déjà disparu, heureusement.

Une fois que la victime, confiante, a cliqué sur le bouton vert « Download Secure Content », c'est parti. Le malware interroge un point d’entrée unique sur le serveur, /download-archive, qui construit l’archive ZIP à la volée.

À l’intérieur, deux fichiers seulement servent à l’infection, une version signée du logiciel de mise à jour WinGUP, au nom de la marque imitée, et une bibliothèque libcurl.dll trafiquée. Le reste de l’archive, plusieurs DLL sans rapport avec l'infection, sert uniquement à approcher un poids total proche de 136 Mo, plus crédible aux yeux d’une victime qui attend un vrai logiciel. Toutes les soixante secondes environ, le nom du fichier proposé au téléchargement change, de même que celui de l’exécutable qu’il contient.

Une fois l'exécutable lancé par la victime, le processus légitime charge depuis le même dossier une DLL piégée plutôt que la bibliothèque authentique. C'est le détournement de chargement dynamique.

Mais on a de quoi s’interroger. À un tel rythme de publication, plusieurs dépôts par heure sur une semaine complète, est-ce que l’IA ne serait pas derrière cette campagne ? Sinon, comment construire chacune des 292 pages recensées en si peu de temps ? Les éléments techniques indiquent plutôt un script classique. Le gabarit HTML unique façonne chaque marque à partir de l'URL au moment de l’affichage, un mécanisme incompatible avec une écriture sur mesure par page. Le texte marketing des README provient de contenus copiés depuis les vraies marques, non d'une rédaction personnalisée pour l’occasion. Certains noms de comptes utilisés pour les redirecteurs contiennent en revanche des insultes en russe, et une IA n’aurait aucune raison, au sens propre comme au figuré, d’en insérer dans son script.